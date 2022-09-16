«Признать РФ агрессором»: Львовский политик назвал критерий получения украинского паспорта

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Новости Украины

Все население Украины должно будет пройти перепаспортизацию. Главный критерием получения нового удостоверения личности будет готовность на камеру объявить Россию агрессором.

В противном случае, население будет получать документ, позволяющий работать, но лишающий гражданских прав.

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Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовянин, экс-депутат Верховной рады Игорь Васюник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я, еще будучи народным депутатом, говорил, что Украине нужно провести перепаспортизацию населения. Что имеется в виду? Если ты хочешь быть украинцем, если ты хочешь получить новый образец украинского паспорта, ты должен сдать краткий экзамен на знание украинского языка, украинской истории и, особенно, сказать на камеру, что Россия – агрессор», – сказал политик.

«Если ты сдашь этот экзамен, ты получаешь паспорт украинца, если нет – ты получаешь свидетелство, можешь жить и работать в этой стране, но не можешь ни голосовать, ни быть при власти», – заявил Васюник.