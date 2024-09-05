Признав приоритет законов ЕС, Молдова будет обязана признать однополые «браки» – молдавский политик

Алексей Логофет.  
05.09.2024 17:13
  (Мск) , Кишинев
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Выборы, Дзен, ЕС, ЛГБТ, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал


Цель референдума о включении евроинтеграции в Конституцию заключается в признании приоритета законодательства Евросоюза перед национальным законодательством Молдовы, включая Конституцию. Следовательно, положение о семье как союзе мужчины и женщины – будет упразднено, и Молдова будет должна, согласно решению Суда ЕС, признать однополые «браки» и законность «усыновления» ими детей.

Об этом в интервью белорусскому агентству БЕЛТА заявил депутат парламента Молдовы, представитель блока «Победа» Василий Боля, выдвинутый кандидатом в президенты Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Цель референдума о включении евроинтеграции в Конституцию заключается в признании приоритета законодательства Евросоюза перед...

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«Что хотят наши власти? Они хотят внести в конституцию страны положение, что все правила, которые были установлены ЕС, все директивы, которые были приняты евробюрократией до 20 октября, были обязательны к исполнению молдавской стороной. И самое главное – все эти европейские директивы будут выше Конституции РМ.

Общаясь с нашими гражданами, я привожу один обычный пример, как на практике будет внедряться прошивка мозгов наших граждан, смена нравственных ориентиров. В Конституции РМ написано, что семья является союзом между мужчиной и женщиной. А как это звучит в ЕС? У них же по-другому!», – отмечает Боля.

Справка ПН: В 2021 году Суд ЕС принял решение, не подлежащее обжалованию, о том, что все страны Евросоюза обязаны признавать семьями однополых «родителей» и их детей.

«И в нашу страну зайдёт эта ЛГБТ-повестка через подобного рода механизмы. Другие какие-то негативные элементы, которые пропагандируются, просто, негативным образом в ЕС и в странах коллективного Запада, войдут в наше патриархальное общество, которое является глубоко религиозным, и мы даже не поймём, как это случилось. Рядовой житель РМ эти моменты понимает. Мы хотим, чтобы граждане, которые придут на референдум, осознанно проголосовали», – резюмировал Василий Боля.

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