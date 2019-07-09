Призрак антирейтинга: Зеленский растеряет всё к Новому году

09.07.2019, Киев, Игорь Петров

Очень скоро президент Украины Владимир Зеленский и его политическая сила растеряют доверие избирателей. При этом, разочарование сменится народным гневом.

Кроме того, новый созыв Верховной Рады с большой вероятностью не доживет до конца своей каденции.

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Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, где то к Новому году всенародной поддержки и иллюзий по поводу него у населения не будет. И жить ему будет очень тяжело. Любить его особо никто не будет, потому что нет больше ненависти, чем ненависть которая рождается после потери иллюзий. И даже не то, что он что-то обещал – иллюзии, связанные с ним, эта волна иллюзий не получит своего подтверждения.

Более того, он пик своей поддержки прошел где-то недели три назад. 52 % готовности голосовать за его политическую силу сегодня превратились в 40%, а еще две недели могут это снести к 35%. Да, это будет довольно неплохой результат за всю историю украинских выборов но говорить об однопартийном большинстве в парламенте больше не приходится. Это означает, что и рейтинг доверия к нему уже летит вниз.

Не знаю, чувствуют он это, понимает ли, но это факт.

Я как-то рассказывал, как быстро слетел этот рейтинг доверия с 50% за полгода у Порошенко. Уже к осени его политическая сила не смогла стать тем самым большинством, на которое он тоже рассчитывал.

Поэтому Верховная Рада, где большая фракция Зеленского избрана по старым законам, имеет мало шансов даже всю свою каденцию прожить.

Где-то весной следующего года, когда мы переживем зиму, когда появится новая энергия, в обществе снова встанет вопрос – а не пора ли переизбирать Раду снова уже по новым законам?», – прогнозирует Гайдай.