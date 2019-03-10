Призрак Пашиняна стучит в двери Украины

10.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Произошедшие вчера столкновения боевиков контролируемого главой МВД Арсеном Аваковым Нацкорпуса при попытке прорваться к президентской администрации и на митинг Петра Порошенко – свидетельство надвигающегося острого политического кризиса на Украину.

Об этом пишет киевский политолог Владимир Фесенко, до недавнего времени работавший на штаб Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Об инцидентах в Киеве и Черкассах. Я принципиальный противник насильственных действий в политике. И не сторонник Нацкорпуса и Нацдружин. Вообще считаю, что парамилитарные организации – большая угроза демократии. Но то, что происходит сейчас – это первые симптомы приближающегося кризиса. Если избирательная кампания будет развиваться так, как сейчас, то острый политический кризис просто неминуем. И мне это очень не нравится», – написал он в своем блоге.

Фесенко считает, что ставка штаба Порошенко на лозунг «Или я, или Путин», совмещенный с применением административного ресурса, – не сработает.

«Это манипуляция и абсолютная неправда. И проблема в том, что четверть страны его просто ненавидит, а еще половина – не доверяет и не любит. И вы думаете, что эти люди признают его победу?» – пояснил политолог.

Впрочем, считает он, кризис на Украине не будет завершен и после избрания нового президента.

«Очень сложным и противоречивым будет период между президентскими и парламентскими выборами. Парадокс в том, что победитель президентских выборов, скорее всего, проигрывает выборы парламентские», – также отметил Фесенко.

Новый президент может получить лояльную Верховную Раду только в случае роспуска нынешнего парламента сразу после своей победы, считает киевский социальный психолог Олег Покальчук. Однако Фесенко указал, что такой сценарий противоречит законодательству, запрещающему досрочные выборы за полгода до официальной кампании.

«Ну, коллеги уже же обсуждали возможность. Она маловероятна по разным причинам, согласен. Но призрак Пашиняна стучит и в наши двери», – ответил Покальчук.

«Вот с этим согласен. Другое дело, кто станет Пашиняном», – поддержал Фесенко.