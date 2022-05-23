«Призрак польского пана» бродит по Украине: что сказали бы гайдамаки Зеленскому

Новости Украины

Анонсированное внесение Зеленским в Раду законопроекта об особом правовом статусе поляков на Украине страшно возбудило российские патриотические круги. В Сети появились даже непонятно откуда взявшиеся какие-то подробности упомянутого закона, хотя его текст никто еще в глаза не видел, и на сайте Рады его нет, как нет хотя бы выжимок и краткого саммэри на сайте самого Зеленского.

Кроме достаточно расплывчатой фразы самого Зелефюрера о том, как он благодарен «другу Дуде» за недавно принятый Сеймом закон о помощи гражданам Украины.

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«Это совершенно беспрецедентное решение, согласно которому наши граждане, вынужденно переехавшие временно в Польшу из-за агрессии Российской Федерации, получат почти такие же права и возможности, как и граждане Польши. Легальное проживание, трудоустройство, обучение, медицинская опека, социальные гарантии», – сказал Зеленский.

Если внимательно читать его, можно понять, что примерно такой же набор правовых гарантий содержится в украинском законопроекте о поляках. Более того, мы конечно не читали сам законопроект, но исходя из оговорок Зеленского, можно сделать вывод, что речь идет не о каком-то статусе поляков «здесь и сейчас», а о гарантиях в случае наступления в будущем неких экстраординарных обстоятельств, которые вынудят польское население массово бежать на территорию Украины.

«Дай бог, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились все его [закона] преимущества в таких условиях, в условиях войны», – заявляет дальше глава киевского режима, специально подчеркивая, что принятие такого закона носит больше не практический, а символический характер, демонстрируя всему миру что «хохол и пшек – братья навек».

В любом случае анализировать именно текстовое содержание законопроекта пока что рано, для этого его нужно хотя бы прочитать, а затем проанализировать, пройдясь по тексту с карандашом. Это не значит, что подобное в принципе невозможно, но значит, что в данный момент говорить об этом преждевременно. Так что оставим пока в стороне фантазии о польских судьях, полицейских и госслужащих на Украине, а поговорим немного о другом.

Как по мне, главный итог информационного вброса состоит не в том, что поляки получат в Незалежной какой-то особый правовой статус, который позволит им командовать аборигенами, а в самой уверенности широкой публики в том, что такое в принципе возможно. Причем именно в тех параметрах, о которых поспешили написать сетевые комментаторы. Иначе говоря, «призрак польского пана» с нагайкой, готовой гулять по холопским спинам, основательно прижился на Украине и регулярно преследует подсознание ее обитателей.

Причем, на верхних и, как бы это сказать без усмешки, «интеллектуальных» этажах хуторянской элиты марш-бросок ползком на Запад давно воспринимается как попытка задним числом переиграть карму истории, определившую украинское место в русском мире. Как пишет один киевский журналист, «исправить историческую ошибку Хмельницкого и войти в новую Речь Посполиту на правах так и не реализованной Гадячской Унии гетьмана Ивана Выговского».

Этот документ, напомню, представлял собой зафиксированный на бумаге и завизированный в Варшаве предел сословных мечтаний тогдашней казацкой старшины – малороссийской элиты того времени. Видевшей земли Войска Запорожского в составе Речи Посполитой не двух (польского и литовского) а трех (еще и русинского) народов, с приравниванием всех этих казацких старшин и панов полковников к польской шляхте и гарантиями прав Православной Церкви (с отдельной, незалежной от Москвы иерархией, конечно же).

Как мы знаем, в реальной истории такой проект не был реализован прежде всего потому, что тогдашние украинские массы, рядовые казаки, и посполитая чернь видели свое будущее совсем в другом проекте – под властью восточного православного царя, а не в союзе с поляками и Литвой.

В этом смысле весь сегодняшний «пропольский» сантимент официальной украинской пропаганды, демонстративные обнимашки местечковых евреев с варшавскими панами – не более чем исторический новодел, феномен ложной исторической памяти, вытесняющей в сознании людей с обрубленными корнями память реальную.

Исторические украинские казаки и крестьяне сажали переметнувшихся к ляхам старшин и гетьманов на кол или вешали на суку. Тем, кому лень читать документальные исторические источники, можно посоветовать литературную классику – хоть Гоголя, хоть Шевченко. И тот, и другой достаточно точно отображали в своих произведениях отношение тогдашних жителей будущей Украины к полякам, католикам и унии.

Вот, например, характерный отрывок из «Гайдамаков» Шевченко:

Розбрелись конфедерати По Польщі, Волині, По Литві, по Молдаванах І по Україні; Руйнували, мордували, Церквами топили… А тим часом гайдамаки Ножі освятили.

Или еще более характерные отрывки:

І Ярема розказував, Як виріжуть гайдамаки Ляхів в Україні, Як він буде панувати, Коли не загине.

*****

Ото гайдамаки. На гвалт України Орли налетіли; вони рознесуть Ляхам кару за кров і пожари Пеклом гайдамаки ляхам оддадуть.

***

«Будете панами, Та, як ми, з ножами, З ножами святими, Та з батьком Максимом Сю ніч погуляєм, Ляхів погойдаєм, Та так погуляєм, Що аж пекло засміється, Земля затрясеться, Небо запалає… Добре погуляєм!»

****

Шануйтеся ж, вражі ляхи, Скажені собаки: Йде Залізняк Чорним шляхом, За ним гайдамаки.

****

«В ярмі у ляха… горе, горе! Молітесь, діти! страшний суд Ляхи в Україну несуть — І заридають чорні гори».

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«Задзвонили в усі дзвони По всій Україні; Закричали гайдамаки: «Гине шляхта, гине! Гине шляхта! погуляєм Та хмару нагрієм!»

***

«Батьку! брате! Чом я не сторукий? Дайте ножа, дайте силу, Муки ляхам, муки! Муки страшної, щоб пекло Тряслося та мліло!» «Добре, сину, ножі будуть На святеє діло». **** Зійшло сонце; Україна Де палала, тліла, А де шляхта, запертися, У будинках мліла. Скрізь по селах шибениці; Навішано трупу — Тілько старших, а так шляхта Купою на купі. На улицях, на розпуттях Собаки, ворони Гризуть шляхту, клюють очі; Ніхто не боронить. Та й нікому: осталися Діти та собаки, — Жінки навіть з рогачами Пішли в гайдамаки. Отаке-то було лихо По всій Україні!

Не правда ли, отличная визуализация вековечной польско-украинской дружбы? И заметьте, я специально выбрал не российских авторов, а самый что ни на есть патриотичный украинский литературный канон. Тарас Шевченко, как и его герои, страшно удивились бы, узнав, что нынешние украинские гетманы целуются в десна с теми самыми ляхами, которые исторически были самыми страшными врагами для жителей обеих берегов Днепра.

Я это к тому, что нынешняя химера на Днепре является полной, абсолютной исторической противоположностью не только в русской, но и собственно с малороссийской исторической традицией. И в этом смысле разговоры о сближении с Польшей вплоть до ликвидации границ действительно являются прелюдией к смерти украинской государственности, даже если такая вывеска формально и останется.

Потому что государство это не только набор формальных статус-символов, не только гербовая печать и флаг, но и строго определенная ценностно-смысловая историческая традиция, которую каждое следующее поколение воспроизводит вслед за предыдущим.

Так что Украина в объятиях Польши – такой же мертворожденный конструкт, как Россия, рожденная в 1991 году и не ощущающая своей преемственности с делами московских царей, петербургских императоров и московских генеральных секретарей.