«Призрак польского пана» бродит по Украине: что сказали бы гайдамаки Зеленскому

23.05.2022  13:58 (Мск), Киев
Роман Рейнекин.  
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Авторская колонка, Дзен, Политика, Польша, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Анонсированное внесение Зеленским в Раду законопроекта об особом правовом статусе поляков на Украине страшно возбудило российские патриотические круги. В Сети появились даже непонятно откуда взявшиеся какие-то подробности упомянутого закона, хотя его текст никто еще в глаза не видел, и на сайте Рады его нет, как нет хотя бы выжимок и краткого саммэри на сайте самого Зеленского.

Кроме достаточно расплывчатой фразы самого Зелефюрера о том, как он благодарен «другу Дуде» за недавно принятый Сеймом закон о помощи гражданам Украины.

Анонсированное внесение Зеленским в Раду законопроекта об особом правовом статусе поляков на Украине страшно...

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«Это совершенно беспрецедентное решение, согласно которому наши граждане, вынужденно переехавшие временно в Польшу из-за агрессии Российской Федерации, получат почти такие же права и возможности, как и граждане Польши. Легальное проживание, трудоустройство, обучение, медицинская опека, социальные гарантии», – сказал Зеленский.

Если внимательно читать его, можно понять, что примерно такой же набор правовых гарантий содержится в украинском законопроекте о поляках. Более того, мы конечно не читали сам законопроект, но исходя из оговорок Зеленского, можно сделать вывод, что речь идет не о каком-то статусе поляков «здесь и сейчас», а о гарантиях в случае наступления в будущем неких экстраординарных обстоятельств, которые вынудят польское население массово бежать на территорию Украины.

«Дай бог, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились все его [закона] преимущества в таких условиях, в условиях войны», – заявляет дальше глава киевского режима, специально подчеркивая, что принятие такого закона носит больше не практический, а символический характер, демонстрируя всему миру что «хохол и пшек – братья навек».

В любом случае анализировать именно текстовое содержание законопроекта пока что рано, для этого его нужно хотя бы прочитать, а затем проанализировать, пройдясь по тексту с карандашом. Это не значит, что подобное в принципе невозможно, но значит, что в данный момент говорить об этом преждевременно. Так что оставим пока в стороне фантазии о польских судьях, полицейских и госслужащих на Украине, а поговорим немного о другом.

Как по мне, главный итог информационного вброса состоит не в том, что поляки получат в Незалежной какой-то особый правовой статус, который позволит им командовать аборигенами, а в самой уверенности широкой публики в том, что такое в принципе возможно. Причем именно в тех параметрах, о которых поспешили написать сетевые комментаторы. Иначе говоря, «призрак польского пана» с нагайкой, готовой гулять по холопским спинам, основательно прижился на Украине и регулярно преследует подсознание ее обитателей.

Причем, на верхних и, как бы это сказать без усмешки, «интеллектуальных» этажах хуторянской элиты марш-бросок ползком на Запад давно воспринимается как попытка задним числом переиграть карму истории, определившую украинское место в русском мире. Как пишет один киевский журналист, «исправить историческую ошибку Хмельницкого и войти в новую Речь Посполиту на правах так и не реализованной Гадячской Унии гетьмана Ивана Выговского».

Этот документ, напомню, представлял собой зафиксированный на бумаге и завизированный в Варшаве предел сословных мечтаний тогдашней казацкой старшины – малороссийской элиты того времени. Видевшей земли Войска Запорожского в составе Речи Посполитой не двух (польского и литовского) а трех (еще и русинского) народов, с приравниванием всех этих казацких старшин и панов полковников к польской шляхте и гарантиями прав Православной Церкви (с отдельной, незалежной от Москвы иерархией, конечно же).

Как мы знаем, в реальной истории такой проект не был реализован прежде всего потому, что тогдашние украинские массы, рядовые казаки, и посполитая чернь видели свое будущее совсем в другом проекте – под властью восточного православного царя, а не в союзе с поляками и Литвой.

В этом смысле весь сегодняшний «пропольский» сантимент официальной украинской пропаганды, демонстративные обнимашки местечковых евреев с варшавскими панами – не более чем исторический новодел, феномен ложной исторической памяти, вытесняющей в сознании людей с обрубленными корнями память реальную.

Исторические украинские казаки и крестьяне сажали переметнувшихся к ляхам старшин и гетьманов на кол или вешали на суку. Тем, кому лень читать документальные исторические источники, можно посоветовать литературную классику – хоть Гоголя, хоть Шевченко. И тот, и другой достаточно точно отображали в своих произведениях отношение тогдашних жителей будущей Украины к полякам, католикам и унии.

Вот, например, характерный отрывок из «Гайдамаков» Шевченко:

Розбрелись конфедерати

По Польщі, Волині,

По Литві, по Молдаванах

І по Україні;

Руйнували, мордували,

Церквами топили…

А тим часом гайдамаки

Ножі освятили.

Или еще более характерные отрывки:

І Ярема розказував,

Як виріжуть гайдамаки

Ляхів в Україні,

Як він буде панувати,

Коли не загине.

*****

Ото гайдамаки. На гвалт України

Орли налетіли; вони рознесуть

Ляхам кару за кров і пожари

Пеклом гайдамаки ляхам оддадуть.

***

«Будете панами,

Та, як ми, з ножами,

З ножами святими,

Та з батьком Максимом

Сю ніч погуляєм,

Ляхів погойдаєм,

Та так погуляєм,

Що аж пекло засміється,

Земля затрясеться,

Небо запалає…

Добре погуляєм!»

****

Шануйтеся ж, вражі ляхи,

Скажені собаки:

Йде Залізняк Чорним шляхом,

За ним гайдамаки.

****

«В ярмі у ляха… горе, горе!

Молітесь, діти! страшний суд

Ляхи в Україну несуть —

І заридають чорні гори».

****

«Задзвонили в усі дзвони

По всій Україні;

Закричали гайдамаки:

«Гине шляхта, гине!

Гине шляхта! погуляєм

Та хмару нагрієм!»

***

«Батьку! брате!

Чом я не сторукий?

Дайте ножа, дайте силу,

Муки ляхам, муки!

Муки страшної, щоб пекло

Тряслося та мліло!»

«Добре, сину, ножі будуть

На святеє діло».

****

Зійшло сонце; Україна

Де палала, тліла,

А де шляхта, запертися,

У будинках мліла.

Скрізь по селах шибениці;

Навішано трупу —

Тілько старших, а так шляхта

Купою на купі.

На улицях, на розпуттях

Собаки, ворони

Гризуть шляхту, клюють очі;

Ніхто не боронить.

Та й нікому: осталися

Діти та собаки, —

Жінки навіть з рогачами

Пішли в гайдамаки.

Отаке-то було лихо

По всій Україні!

Не правда ли, отличная визуализация вековечной польско-украинской дружбы? И заметьте, я специально выбрал не российских авторов, а самый что ни на есть патриотичный украинский литературный канон. Тарас Шевченко, как и его герои, страшно удивились бы, узнав, что нынешние украинские гетманы целуются в десна с теми самыми ляхами, которые исторически были самыми страшными врагами для жителей обеих берегов Днепра.

Я это к тому, что нынешняя химера на Днепре является полной, абсолютной исторической противоположностью не только в русской, но и собственно с малороссийской исторической традицией. И в этом смысле разговоры о сближении с Польшей вплоть до ликвидации границ действительно являются прелюдией к смерти украинской государственности, даже если такая вывеска формально и останется.

Потому что государство это не только набор формальных статус-символов, не только гербовая печать и флаг, но и строго определенная ценностно-смысловая историческая традиция, которую каждое следующее поколение воспроизводит вслед за предыдущим.

Так что Украина в объятиях Польши – такой же мертворожденный конструкт, как Россия, рожденная в 1991 году и не ощущающая своей преемственности с делами московских царей, петербургских императоров и московских генеральных секретарей.

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