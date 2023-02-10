«Призвание Украины уничтожить Россию и стать моральным лидером мира» – нацист

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С выходом Украины на границы 1991 года закончится лишь первая фаза российско-украинской войны XXI века, и начнётся вторая – более разрушительная.

Об этом в ходе «X бандеровских чтений» заявил один из организаторов сборища, бывший депутат Верховной рады, боевик и член запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас самые лучшие шансы за все поколения наших предшественников обрести украинскую независимость и уничтожить эту тварь – Российскую Империю. Очень себя обдуривают те, кто верит, что мы можем вернуться к ситуации до 24 февраля 2022 года. Украина уже никогда не вернётся в то состояние, в каком она была. И наивны те, кто верит, что если мы выйдем на государственные границы 1991 года, всё изменится, всё остановится. Нет! Пока существует имперская Россия, пока она не будет уничтожена, война будет длиться. И даже если мы выйдем на государственные границы Украины, это будет лишь промежуточная пауза. Это лишь первая российско-украинская война в XXI веке, а следующая, более разрушительная, будет неминуема, потому что Россия поставила себе задание полностью уничтожить любую украинскую государственность на любой украинской земле и полностью уничтожить украинскую нацию, стереть нашу идентичность. Поэтому нашим заданием является уничтожить российский империализм как таковой!», – орал бандеровец.

По его словам, Украина «обречена» победить Россию и стать великой.

«Мы хотим жить в большой Украине – стране украинской нации. Ошибочно верить в то, что Украина после этой войны может остаться просто маленькой страной внутри Европы. Украина или станет великой страной, геополитическим лидером на этом пространстве Евразии, или её не будет. Нужно это для себя осознать. Мы обречены быть великими!», – верещал нацист.

«Эта война разрушит множество границ и, прежде всего, она должна разрушить ментальные границы, которые есть в наших головах, границы многовекового рабства. Много себе кто представлял Украину – маленькую страну на востоке Европы – нет! Украина должна быть моральным лидером мира, региональным лидером Европы, наиболее милитаризированной страной, которая обеспечит порядок и стабильность на восток от наших границ на остатках бывшей Российской Империи, на территории, где порабощённые Россией народы, наконец, найдут свою независимость», – бредил Сиротюк.