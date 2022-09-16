«Призвать 400 тысяч для полной победы над коллективным Западом на Украине» – Бородай
Мобилизационная подготовка в России заблаговременно не проводилась, поэтому мобилизацию, если и объявлять, то частичную, поскольку осуществить её в полной мере – нереально.
Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если провести тотальную мобилизацию в стране, то можно получить 14-15-миллионную армию. Нам такое абсолютно не нужно. Нам её нечем будет кормить. Нам её нечем будет вооружать, эту огромную армию. На сегодняшний день – точно. Более того, она такая не нужна.
Есть смысл призвать, по моим оценкам, где-то тысяч 300-400 человек. Не больше. И вот эти люди, поставленные под ружьё, могут помочь нам быстро и эффективно справиться с ситуацией и достичь полной победы над нашим противником. Полной победы над коллективным Западом в рамках территории, которая называется Украиной», – сказал Бородай.
«Всё-таки нужна ли мобилизация в принципе?» – уточнил ведущий.
«Конечно, нужна. Нам нужна частичная мобилизация. Причём определённых возрастов, людей от 30 до 45 лет, которые в своё время служили и имеют соответствующие военно-учётные специальности и служили в соответствующих частях и подразделениях. То есть – таких, реальных, настоящих, которые имеют прямое отношение к тому, что называется военное дело», – отметил депутат.
Спасибо!
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