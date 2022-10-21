Призвать гаишников и других силовиков – Царёв

21.10.2022  22:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

У России колоссальный ресурс силовиков, которых можно отправить на фронт или освобождённые территории, заменив их на местах призывом ветеранов и военных пенсионеров.

Об этом в эфире радио «КП» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России колоссальный ресурс силовиков, которых можно отправить на фронт или освобождённые территории, заменив...

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«Россия – государство, где 5 млн силовиков, громадное количество всяких охранных, специализированных организаций, казачьих обществ, там, где все ходят в лампасах, военных пенсионеров. Их же не надо учить, я надеюсь, военные пенсионеры автомат же видели. Их надо призывать.

Одних гаишников у нас сколько, следователей СК, прокуратура. Их надо призывать, не только отправляя на линию фронта – на освобождённые территории. У нас тех, кто служит, можно туда отправить. У меня нет сомнений, если мы сейчас сотрудников ГАИ отправим туда, а предложим выйти и послужить ветеранам, они выйдут с удовольствием вспомнить молодость, помахать палочкой. Это просто надо организовать», – отметил он.

«Насколько я понимаю, мысли и некоторые шаги в этом направлении предпринимаются, но у нас государство очень большое. Как говорят, что такое масса – это мера инертности. У нас масса большая, мера инертности большая. Если бы мы начали призыв в июне, как военные предлагали, то Харьков бы мы, возможно, не сдали», – сказал Царёв.

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