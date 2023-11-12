Призыв депутата к запрету абортов в частных клиниках вызвал жаркую дискуссию
Депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрий Гусев предлагает исключить аборты из числа услуг частных клиник.
Законопроект об этом может быть внесен в парламент в ближайшее время, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация с демографией в нашей стране катастрофическая. В январе-августе 2023 года число родившихся снизилось на 2,6%, а по итогам всего года ожидается спад рождаемости на 4,6%. Для простого воспроизводства населения России коэффициент должен быть существенно выше и составлять 2,15, как минимум, а 2024-м он составит 1,32», – заявил Гусев.
Его предложение вызвало дискуссию среди депутатов. Председатель комитета по охране здоровья Светлана Давыдова считает, что исключение абортов по желанию из системы ОМС может привести к криминализации этой сферы.
«Желание семьи расширяться или нет — это их решение. Поэтому нам не нужно идти на такие крайние меры. Закрывая одно, мы можем открыть ящик Пандоры: криминальную часть медицинских абортов», — сказала Давыдова.
С ней солидарна коммунистка Нина Останина.
«Мы обрекаем молодежь на отказ от рождения детей и подпольные аборты, а государство делает вид, что оно заботится о демографии. Депутатов, которые с пеной у рта говорят, что студентки должны рожать, должны задуматься о том, кто будет содержать этих детей», – сказала Останина.
Она напомнила, что если на молодые семьи ранее выделялось 5 млрд. рублей, то на следующей год выделили только 4 млрд. Останина также недовольна предложением правительства о сокращении выделения средств маткапитала на 130 млрд рублей.
Депутат Бийсултан Хамзаев предложил решить проблему путем «выкупа» государством детей у женщин, планирующих сделать аборт. По его словам, это поможет спасти тысячи жизни, а «выкупить и вырастить ребёнка в нормальных и комфортных условиях — это материнская миссия страны».
Бывший зампред Общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло считает, что никакие пособия не решат кардинально вопрос рождаемости, а аборты уже де факто криминализированы.
«Запрет частных клиник, делающих аборты дадут, минимум, 160 000 рождений плюс( 10% от числа абортов). И запретить экспорт абортивных материалов. Трехмесячный абортированный ребенок на западе стоит 25 000 евро, в России 10 000. Огромный бизнес на умерщвлении младенцев», – написал Пожигайло в своем тг-канале.
Пока в Госдуме идут дискуссии, региональные власти уже начали проявлять инициативу. Минздрав Крыма сообщил, что в частных клиниках полуострова больше нельзя сделать аборт. Клиники отказались от оказания таких услуг добровольно.
Вскоре к Крыму присоединилась Курская область. Там четыре из пяти клиник отказались от химических абортов.
Ранее в Татарстане треть частных клиник отказалась делать аборты, в Челябинской области об отказе проведения хирургического прерывания беременности заявили несколько частных медучреждений. Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность.
Депутат-коммунист Алексей Куринный считает, что региональные инициативы противоречат федеральному законодательству.
«Частные клиники редко работают по ОМС. И в отдельном регионе вводить дополнительные ограничения — пока таких прав у региональных властей нет. Запрет абортов в частных клиниках никак не повлияет на демографическую ситуацию. Поэтому я не поддерживаю подобное решение», – заявил Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Идея вывода абортов без медпоказаний из ОМС понятна и разумна. Залетела и не хочешь рожать просто потому, что не хочешь, – плати. Но идея их запрета в частных клиниках – это какой-то кринж. В результате возрастёт абортная нагрузка на государственные клиники, а поскольку их ресурс после всех “оптимизаций”, мягко говоря, не безграничен, родить в госклинике станет сложнее, а за роды в частной клинике надо будет раскошелиться. Желания рожать всё это, разумеется, не прибавит», – считает национал-демократ и советолог Егор Ершов.
Журналистка Юлия Витязева провела неожиданную параллель между запретом абортом и отсутствием крестов на различных изображениях церквей.
«Все это уже превращается в шизофрению и пещерное мракобесие. Мужчины, которым неведомо даже такое понятие, как ПМС, в грубой форме, требуют запрета абортов. Моральные мародеры пишут заявления в СК, требуя привлечь всех и каждого, кто позволяет себе нарисовать картинку храма без креста. За этими воплями и требованиями стоят в первом случае миллионы сломанных женских судеб, а во втором – угроза отката в эпоху первоколеса», – написала Витязева.
Ее пост вызвал возмущение у православного публициста Егора Холмогорова.
«Тут прекрасно то, что две темы увязаны между собой. Так это и надо понимать. За детоубийства (т.н. аборты) – значит, за то, чтобы не было крестов на храмах. Против крестов – значит, за детоубийства. Полная новиопская сатанинская гармония», – написал он.
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