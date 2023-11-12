Призыв депутата к запрету абортов в частных клиниках вызвал жаркую дискуссию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрий Гусев предлагает исключить аборты из числа услуг частных клиник.

Законопроект об этом может быть внесен в парламент в ближайшее время, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Ситуация с демографией в нашей стране катастрофическая. В январе-августе 2023 года число родившихся снизилось на 2,6%, а по итогам всего года ожидается спад рождаемости на 4,6%. Для простого воспроизводства населения России коэффициент должен быть существенно выше и составлять 2,15, как минимум, а 2024-м он составит 1,32», – заявил Гусев.

Его предложение вызвало дискуссию среди депутатов. Председатель комитета по охране здоровья Светлана Давыдова считает, что исключение абортов по желанию из системы ОМС может привести к криминализации этой сферы.

«Желание семьи расширяться или нет — это их решение. Поэтому нам не нужно идти на такие крайние меры. Закрывая одно, мы можем открыть ящик Пандоры: криминальную часть медицинских абортов», — сказала Давыдова.

С ней солидарна коммунистка Нина Останина.

«Мы обрекаем молодежь на отказ от рождения детей и подпольные аборты, а государство делает вид, что оно заботится о демографии. Депутатов, которые с пеной у рта говорят, что студентки должны рожать, должны задуматься о том, кто будет содержать этих детей», – сказала Останина.

Она напомнила, что если на молодые семьи ранее выделялось 5 млрд. рублей, то на следующей год выделили только 4 млрд. Останина также недовольна предложением правительства о сокращении выделения средств маткапитала на 130 млрд рублей.

Депутат Бийсултан Хамзаев предложил решить проблему путем «выкупа» государством детей у женщин, планирующих сделать аборт. По его словам, это поможет спасти тысячи жизни, а «выкупить и вырастить ребёнка в нормальных и комфортных условиях — это материнская миссия страны».

Бывший зампред Общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло считает, что никакие пособия не решат кардинально вопрос рождаемости, а аборты уже де факто криминализированы.

«Запрет частных клиник, делающих аборты дадут, минимум, 160 000 рождений плюс( 10% от числа абортов). И запретить экспорт абортивных материалов. Трехмесячный абортированный ребенок на западе стоит 25 000 евро, в России 10 000. Огромный бизнес на умерщвлении младенцев», – написал Пожигайло в своем тг-канале.

Пока в Госдуме идут дискуссии, региональные власти уже начали проявлять инициативу. Минздрав Крыма сообщил, что в частных клиниках полуострова больше нельзя сделать аборт. Клиники отказались от оказания таких услуг добровольно.

Вскоре к Крыму присоединилась Курская область. Там четыре из пяти клиник отказались от химических абортов.

Ранее в Татарстане треть частных клиник отказалась делать аборты, в Челябинской области об отказе проведения хирургического прерывания беременности заявили несколько частных медучреждений. Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность.

Депутат-коммунист Алексей Куринный считает, что региональные инициативы противоречат федеральному законодательству.

«Частные клиники редко работают по ОМС. И в отдельном регионе вводить дополнительные ограничения — пока таких прав у региональных властей нет. Запрет абортов в частных клиниках никак не повлияет на демографическую ситуацию. Поэтому я не поддерживаю подобное решение», – заявил Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Идея вывода абортов без медпоказаний из ОМС понятна и разумна. Залетела и не хочешь рожать просто потому, что не хочешь, – плати. Но идея их запрета в частных клиниках – это какой-то кринж. В результате возрастёт абортная нагрузка на государственные клиники, а поскольку их ресурс после всех “оптимизаций”, мягко говоря, не безграничен, родить в госклинике станет сложнее, а за роды в частной клинике надо будет раскошелиться. Желания рожать всё это, разумеется, не прибавит», – считает национал-демократ и советолог Егор Ершов.

Журналистка Юлия Витязева провела неожиданную параллель между запретом абортом и отсутствием крестов на различных изображениях церквей.

«Все это уже превращается в шизофрению и пещерное мракобесие. Мужчины, которым неведомо даже такое понятие, как ПМС, в грубой форме, требуют запрета абортов. Моральные мародеры пишут заявления в СК, требуя привлечь всех и каждого, кто позволяет себе нарисовать картинку храма без креста. За этими воплями и требованиями стоят в первом случае миллионы сломанных женских судеб, а во втором – угроза отката в эпоху первоколеса», – написала Витязева.

Ее пост вызвал возмущение у православного публициста Егора Холмогорова.

«Тут прекрасно то, что две темы увязаны между собой. Так это и надо понимать. За детоубийства (т.н. аборты) – значит, за то, чтобы не было крестов на храмах. Против крестов – значит, за детоубийства. Полная новиопская сатанинская гармония», – написал он.