«Призыв к геноциду»: Лавров о требованиях вернуть Украину в границы 91-го

Владимир Гладков.  
28.12.2023 15:18
  (Мск) , Москва
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геноцид, Дзен, Политика, Россия, Украина


Нынешняя бандеровская Украина не имеет никакого отношения к стране, которая подписывала Декларацию о независимости после распада СССР.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя бандеровская Украина не имеет никакого отношения к стране, которая подписывала Декларацию о независимости...

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 «Хорошо, 1991 год. Это означает, что Украина остаётся в тех границах, которые сложились на момент распада Советского Союза, частью этого процесса было принятие Украиной Декларации о независимости, где было чётко сказано – никакого НАТО, все равны, права меньшинств и многое другое. А сейчас, когда Зеленский говорит: отдайте мне эти земли, ведь прошло уже много событий с 1991 года.

Принята серия законов, начиная с периода Ющенко, продолжая периодом Порошенко и Зеленского, это уже постгоспререворотная кампания, запрещён русский язык во всех сферах. До сих пор Конституция Украины гласит, что права русского и других национальных меньшинств гарантируются и расписываются подробно – образование, в сфере культуры, воспитания, практически во всех сферах.

А законы, которые были приняты, в грубейшее нарушение Конституции, всё это запрещают. А к законам ещё добавили местные акты, например, как Кличко в Киеве пару месяцев назад запретил вообще использование русского языка в любой сфере культурной, общественной, повседневной жизни Киева. Там, правда, большинство говорит по-русски по-прежнему, что отражает истинный авторитет украинского режима и все его эти лозунги», – рассказал Лавров.

Кроме того, он напомнил высказывания официальных лиц Украины. Например, экс-премьер Яценюк называл русских «нелюдями», бывший президент Порошенко обещал загнать детей Донбасса в подвалы, нынешний президент Зеленский называл жителей ЛДНР «существами», которые должны уехать в Россию, если считают себя русскими.

«Поэтому те, кто сейчас зазывает весь остальной мир поддержать требование вернуть Украину в границы 1991 года, это требования к геноциду», – отметил министр.

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