Призыв «прикрутить» газовые краны уже не спасёт Украину – эксперт

09.07.2019, Киев, Игорь Петров

Вероятная остановка транзита газа через ГТС Украины предстоящей зимой из-за неподписания нового контракта с РФ приведет к тому, что давление в трубопроводах упадет настолько, что ограничение потребления, как в конце зимы 2018 года, уже не спасет ситуацию.

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересно, каким образом они готовятся. В чем подготовка? Ночью и днем готовятся? На мой взгляд, если готовиться, то надо разрабатывать какой-то алгоритм действий на случай, если транзит остановится и давление в трубопроводе упадет.

Но почему-то мне кажется, что вместо этого будет то, что было совсем недавно – Коболев (глава «Нафтогаза», – ред.) придет к президенту и скажет: «ой, давайте прикрутим. Вот, тут Россия, она страна-агрессор, ай-ай-ай. Давайте сократим потребление».

Но когда давление в транзитных трубопроводах снизится не на 20%, как это было в конце февраля прошлого года, а на 80% или вообще давления не будет, – нельзя будет просто «прикрутить». Газ просто не будет поступать к потребителям восточной и южной части Украины», – предупредил эксперт.

Рябцев также сообщил, что, вопреки рапортам чиновников о снижении зависимости от России, Украина не смогла увеличить добычу газа на своей территории.