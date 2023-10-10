Призыв с трибуны румынского парламента: «Нацист Зеленский, верни украденные земли!»

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ в ходе пленарного заседания румынского парламента вышла к трибуне с картой «Великой Румынии», включающей в себя Бессарабию и Буковину (ныне территория Республики Молдова, а также Черновицкой и частично Одесской областей Украины).

Она потребовала от Украины «вернуть украденные территории», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фактически это ее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает HotNews.ro.

«Это послание Зеленскому. Мы хотим вернуть наши территории. Он высмеивал все святое, что есть у румын на Украине, запретил их язык, запретил их религию, закрыл их церкви, арестовал священников, убил румынских детей, он отправил их на войну. Первыми воевать были отправлены этнические румыны. Идет этническая чистка румын, которых Украина не признает», – заявила Диана Шошоакэ.

Шошоакэ, сопровождаемая двумя другими парламентариями, заявила, что «румынский язык не признан в Украине, он считается молдавским языком».

«Нет молдавского языка, есть только румынский язык. (…) Это Румыния, это святая земля, и Зеленскому здесь нет дела, осквернять румынский парламент, нарушать суверенитет румынского народа. Он – нацист. Зеленский – нацист, ему нечего искать в Румынии. В других государствах ему отказали, он сменил парадигму. Меня не интересует Владимир Путин, меня интересует Румыния и румынский народ, и факт, что нами руководят какие-то предатели. Меня интересует Украина в пределах территорий румын. Мы хотим, чтобы Украина вернула нам наши земли! Меня не интересует их война, это их дело, пусть сами с ней разбираются. Моя проблема касается румын на Украине, наших территорий в составе Украины и попранных прав румын на Украине», – заявила Диана Шошоакэ, которую сопровождали независимые депутаты Михай Ласка и Чиприан Чубук.

Напоминаем, что постоянные аппараты Палаты депутатов и Сената приняли решение отменить совместное заседание парламента, на котором должен был выступить глава киевского режима, военный преступник Владимир Зеленский.