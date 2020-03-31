Призыв в армию: Как не стать жертвой аферистов в период карантина

31.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские призывники рискуют стать жертвами аферистов, которые получают с них деньги, обещая «отмазать» от службы в армии. Разнообразные сервисы, активизировавшиеся с принятием президентского указа о призыве-2020, предлагают свою «помощь» в медицинских и юридических вопросах, запускают красивую рекламу и спекулируют на страхах призывников. Подстегивает все это ситуация пандемии коронавируса. Но сегодня российская армия является одним из самых безопасных и защищенных мест. В чем угроза со стороны фейковых правозащитников, разбирался «ПолитНавигатор».

В этом году защищать просторы Родины отправятся не менее 135 тысяч призывников – соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призыв пройдет согласно плану с 1 апреля по 15 июля, хотя до этого в Генштабе сомневались в том, что он состоится вовремя из-за распространения коронавируса по миру.

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Для того, чтобы избежать проникновения инфекции в ряды ВС РФ, военно-врачебные комиссии комиссариатов усилили медицинскими специалистами и оборудованием.

Отказ от переноса сроков весеннего призыва активизировал различные «правозащитные» организации, которые предлагают, якобы, легально «откосить «от службы в армии, но, естественно, не бесплатно.

Чтобы не привлекать внимание правоохранителей, зачастую это закамуфлировано под «юридические и медицинские услуги». Такой сервис оказывает, например, ресурс «ПризываНет.ру», имеющий несколько «зеркал», позволяющих ему избежать блокировки, и пестрящий довольными отзывами призывников, которым удалось «откосить» от службы.

Интересно, что даже при беглом изучении работы этого сайта, оказывается, что он пользуется услугами «бото-ферм» и сервисов по искусственной раскрутке. Так, по версии сайта Pravda-sotrudnikov.ru, организация входит в рейтинг компаний, подозреваемых в накрутке положительных отзывов искусственным путем. В этом рейтинге компания «ПризываНет.ру» заняла 11 место.

Примечательно, что сайт компании обещает призывнику получить военный билет без взяток, заключив перед этим официальный договор с гарантией возврата средств в случае, если «отмазать» призывника от службы все же не выйдет.

«Компания заключает с клиентами возмездный договор на оказание услуг — консультаций по юридическим и медицинским вопросам. Это значит, что компания обязуется только консультировать призывника, получение военного билета не ее задача… Правда, гарантия работает, только если призывник следует всем рекомендациям компании, а это может быть сложно доказать», – отмечает в блоге «Т-Ж» юрист Александр Денисов.

«С учетом того, что призыв в армию — это сильный стресс, столь агрессивная реклама выглядит не очень честной. Создается впечатление, что она давит на страх молодых людей перед армией, чтобы те купили услуги компании без лишних раздумий. Такими приемами часто пользуются мошенники, например, когда обещают баснословную прибыль от инвестиций или горы золота за неквалифицированную работу в интернете», – продолжает Денисов.

Сомневается эксперт и в квалификации специалистов, работающих на «ПризываНет.ру», хоть на сайте и указано, что в компании работают опытные юристы и врачи, которые знают, как защитить права призывника.

Тем не менее, к примеру, в городе Омске компания искала руководителя группы удержания клиентов, что, по мнению Денисова, свидетельствует о том, что у нее часто возникают ситуации, когда клиенты расторгают договоры. Также возможно, что у клиентов есть для этого веские основания.

Кроме того, компания утверждает, что ее специалисты имеют опыт работы в военкоматах, однако в вакансиях, размещенных на сайте hh.ru, такого требования не значится. К слову, от юристов требуется только высшее юридическое образование и опыт работы от одного до трех лет, без опыта работы в суде, но чаще всего выходит именно так, что молодым людям от юристов нужна непосредственно помощь в суде для доказательства незаконных оснований признания годным призывника к службе. В данном случае основной задачей юриста является умение отстаивать интересы призывника в суде. Что сможет сделать прошлогодний выпускник юридического ВУЗа, не имеющий опыта представления в суде?

«Судя по сайту, компания работает с любыми ситуациями. Но если призывник уклоняется от прохождения военной службы, он может стать подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу об уклонении — и защищать его интересы может только адвокат . Но по закону адвокаты не имеют права работать в коммерческих организациях. Мне также не удалось найти подтверждения тому, что «ПризываНет.ру» сотрудничает с адвокатами. Так что если в отношении клиента компании будет возбуждено уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы, то ему не смогут помочь. Придется самому искать себе адвоката», – отмечает Денисов.

С врачами идентичная ситуация: от соискателей требуется лишь наличие высшего образования, но нет требования о наличии опыта и сертификата специалиста, предоставляющего врачу право вести частную практику. О какой «тщательной диагностике» может идти речь, когда квалификация врача остается под вопросом? Кроме того, интерес вызывают обязанности, требуемые от врачей: их работа заключается только в изучении медицинских документов и направлении призывников на обследования.

Одной из опасностей при работе с подобными компаниями, по мнению крымского юриста, экс-депутата Верховной рады Вадима Колесниченко, является то, что персональные данные призывника легко могут быть перепроданы третьей стороне. Об этом эксперт заявил в комментарии «ПолитНавигатору» и напомнил об уголовной ответственности при попытке уклониться от службы.

«Если человек – призывник, то у него уже должно быть как минимум масло в голове – он должен читать, что подписывает. Это первое. Второе – передача личных персональных данных без твоего согласия третьей стороне уголовно преследуется в Российской Федерации. Третье – если ты вступаешь в противоправные действия, а я напомню – закон о всеобщей воинской обязанности никто не отменял, и призыв – это закон о призыве. Поэтому, если ты вступаешь в контакт с людьми, которые предлагают тебе от армии «откосить», то это означает, что ты вступаешь в преступный сговор с целью нарушения закона Российской Федерации и являешься соучастником преступления. Это покушение на преступление. Что касается подобного рода предложений, то это предложение о преступлении, публичное. Наличие таких сайтов противозаконно», – заявил Колесниченко.

Юрист также отметил, что в условиях распространения опасного коронавируса, российская армия является одним из наиболее безопасных мест:

«Что касается призыва, то для всех очевидно, что система Министерства обороны гораздо эффективнее может обеспечить карантинные мероприятия, лечебные мероприятия и профилактические мероприятия. Я в данном случае с большей радостью отправил бы ребенка туда, чем он будет сидеть на самоизоляции, непонятно, чем заниматься с непонятными последствиями. А там его берет под контроль государство, контролирует государство, обеспечивает и защищает государство», – сказал Колесниченко.

Что же касается подобных ресурсов, то они попадут под надзор прокуратуры, а дела по ним отправятся в суд, заявила сенатор Ольга Ковитиди, член комитета по обороне Совета Федерации.

«В отношении подобного рода сайтов должны быть применены меры прокурорского реагирования, поскольку данные услуги находятся в противоречии с действующим законодательством, как бы красиво они о себе не писали. Уже у государства есть определённого рода опыт в данном направлении. Мы знаем, что прокуратура добилась блокировки сайтов, которые торговали справками о беременности и тоже ссылались на то, что все у них происходит исключительно в рамках закона. Поэтому в данном случае прокуратура должна рассмотреть вопрос обращения с иском в суд и уже по решению суда должны приниматься меры по привлечению такого «призывного» сайта в реестры запрещенных. Естественно, это судебное решение будет основанием для исполнения и последующего направления в Роскомнадзор», – сказала Ковитиди.