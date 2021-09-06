Призывавшая «захватывать исполкомы» беломайданщица получила 11 лет

06.09.2021 13:40 (Мск), Москва, Елена Острякова

Минский районный суд приговорил сегодня Марию Колесникову, одну из лидеров Беломайдана к 11 годам лишения свободы. По ее делу проходил также адвокат Максим Знак, ему дали 10 лет тюрьмы.

Колесникова и Знак обвиняются в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

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Судебное следствие длилось почти месяц, процесс был закрытым. Однако еще в марте Следственный комитет Белоруссии опубликовал оперативную видеозапись сделанную летом 2020 в штабе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. На ней Колесникова заявляет о намерении «захватывать исполкомы» в случае, если ЦИК Белоруссии не объявит Тихановскую победителем.

Несмотря на наличие этих материалов, которые, судя по всему, легли в основу обвинения, в сентябре белорусские власти предоставили Колесниковой возможность бежать из страны. Ее собирались отправить на Украину, однако оппозиционерка разорвала на границе свой паспорт.

Колесникова на оглашении приговора была в наручниках, которыми она отстукивала себе ритм и танцевала. Перед прошлыми заседаниями оппозиционерка, музыкант по образованию, исполняла оперные арии.

К суду пришли люди, желавшие попасть на заседание. Они выстроились в очередь. Это первое массовое скопление недовольных в этом году. Белорусская милиция заявила, что перед судом было 53 человека. Оппозиционные СМИ не согласны с такой оценкой, они считают, что людей было больше.

Когда адвокаты Колесниковой и Знака вышли из здания суда, их встретили аплодисментами. Они заявили, что будут обжаловать вынесенный приговор в Верховном суде. На обжалование дается 10 дней.

В толпе присутствовало много западных дипломатов, у некоторых из них были значки «Свободу политзаключенным». Они отказались общаться с журналистами белорусских государственных СМИ, которые троллили их расспросами.

Белорусский политический активист Андрей Сыч увидел сходство в процессах Колесниковой и блогера-уголовника Алексея Навального в России.

«У Колесниковой перед заседанием суда явная паника, выраженная гиперактивностью. Не такого финала девочка ждала от этой истории. К слову, поддержка возле суда и в социальных сетях сегодня – это их органическая аудитория. Три с половиной человека, остальные журналисты. Без финансирования активности через гонорары и невменяемое количество рекламы они никому не интересны. И тут, конечно, яркая параллель с Навальным, который также на словах Лев Толстой, а на деле выходит, что все эти борцы западного производства весьма далеки от земли и чаяний простого народа», – написал Сыч в своем телеграм-канале.

В поддержку Колесниковой из Вильнюса выступила самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, которая в отличии от Марии воспользовалась предоставленной белорусскими властями возможностью бежать уже в первые дни Беломайдана и сейчас находится в полной безопасности.

«Режиму бы очень хотелось видеть Макса и Марию раздавленными и обессиленными. Но мы видим наших героев сильными и свободными внутри. Они выйдут на свободу гораздо раньше. Выдуманные для них сроки не должны пугать нас – ведь Максим и Маша этого бы точно не хотели. Они бы хотели, чтобы мы вспомнили, как улыбается Маша и послушали, как поёт Максим», – написала Тихановская.

Белорусский тележурналист Игорь Тур с ссылкой на инсайды в среде политэмигрантов утверждает, что беглые оппозиционеры не собираются выступать в защиту Колесниковой и Знака, поскольку они являются людьми бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико, которого беглые считают креатурой Кремля. Бабарико был приговорен к 14 годам тюрьмы за экономические преступления в июле.