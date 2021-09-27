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27.09.2021 17:58 (Мск), Москва, Константин Серпилин
 
Белоруссия, Дзен, Оппозиция, ПАСЕ, Политика, экстремизм
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Призывавшую захватывать исполкомы беломайданщицу наградили премией ПАСЕ

В ПАСЕ беломайданщицу Марию Колесникову, призывавшую к захвату исполкомов, наградили премией имени Вацлава Гавела...

В ПАСЕ беломайданщицу Марию Колесникову, призывавшую к захвату исполкомов, наградили премией имени Вацлава Гавела «За достижения в области прав человека».

Церемония награждения прошла в ходе пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Другими кандидатами были организация «Репортёры без границ», а также правозащитник из Бурунди Жермен Рукуки.

После представления кандидатов председатель ПАСЕ Хендрик Демс объявил победителем Марию Колесникову.

«Госпожа Мария Колесникова является лидером белорусской оппозиции, воплощает идеалы борьбы населения за гражданские и политические свободы. Она заплатила большую цену за свою цену – в прошлом году она была подвергнута аресту. За какие преступления? она лишь хотела заявить, кто должен руководить страной.

Выступив против режима, который своей жестокостью и силой подавлял мирный, законный протест. Она показала, что готова поставить под угрозу собственную безопасность, отстаивая более крупный идеал, чем она сама», – сказал Демс.

После чего премию за Колесникову получила её сестра Татьяна Хомич. Она подчеркнула, что Мария Колесникова «воплощает идеалы всех оппозиции Белоруссии».

«Присуждение премии является знаком солидарности с демократическими стремлениями народа Беларуси. Это также и чёткий сигнал для нас о том, что международное сообщество поддерживает нас, и мы на правильном пути… Если мы не хотим, чтобы Беларусь превратилась в ГУЛАГ, мы должны оказать поддержку белорусскому народу сегодня и сейчас», – добавила Хомич.

Напомним, в сентябре 2020 года в Минске Марию Колесникову, призывавшую к захвату исполкомов и пытавшуюся устроить госпереворот, приговорили к 11 годам лишения свободы.

Отметим, премия имени Вацлава Гавела была учрежденная ПАСЕ в память о бывшем диссиденте и президенте Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела, участвовавшем в свержении коммунистического режима. Премия присуждается ежегодно человеку или организации за выдающиеся заслуги в области защиты прав человека. Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение – 60 тысяч евро.

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