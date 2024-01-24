«Призывают к денацификации»: болгарских русофилов объявили угрозой нацбезопасности
Употребление термина «нацизм», которым многие характеризует нынешние болгарские власти, якобы является угрозой национальной безопасности страны.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной болгарским порталом «Культура», пишет профессор истории Софийского университета имени святого Климента Охридского Калин Янакиев.
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Он недоволен, что болгарские русофилы и противники действующей власти стали называть ее «нацистской» после сноса памятника Советской армии и поддержки киевского режима.
Эксперт считает, что имеет место попытка внушить русским братьям, что Болгария, как и Украина, испытывает все более острую потребность в денацификации.
«Я спрашиваю сейчас: не представляет ли возросшее в последнее время использование термина «нацизм» в нашей стране угрозу нашей национальной безопасности? Не являются ли предположения (в российских СМИ) о том, что нашей стране нужна такая же «денацификация», как на Украине, «национальное предательство» (о чем иначе охотно говорят активисты «Възраждане»)? Они призывают к вторжению России в страну!», – пишет профессор.
Он обращается к болгарским спецслужбам – мол, не думайте, что я сгущаю краски. В якобы подтверждение своих тезисов автор сообщает, что болгарский историк бывший профессор Софийского университета Дарина Григорова опубликовала в российских СМИ «аж восемь статей» в защиту России и с критикой как Украины, так и «болгарских бандеровцев».
«Разве вы не видите этих данных об интенсивном (и хорошо организованном российскими центрами и лицами в нашей стране) сотрудничестве болгарских путинофилов и российских СМИ? Не похоже ли это на приглашение к новому вторжению «братьев» в нашу страну?», – негодует Янакиев.
Напомним. что по похожему сценарию развивались события на Украине, где сносят памятники советским солдатам, насаждают героизацию бандеровцев и объявляют врагами нации сторонником дружественных отношений с Россией.
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