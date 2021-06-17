Призывы к расстрелам, скандал и драка в Верховной раде

17.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сегодня, 17 июня, во время пленарного заседания Верховной рады произошла драка прямо на парламентской трибуне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандал разразился после того, как глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, «когда народ восстанет и расстреляют ОПЗЖ».

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Оскорблённые депутаты двинулись к обидчику, однопартийцы которого также поспешили на защиту своего соратника. У трибуны начались столкновения, взаимные оскорбления, переросшие в потасовку. Впрочем, оставшиеся на местах депутаты с удовольствием смотрели на происходящее и выкрикивали комментарии.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков был вынужден объявить перерыв, после которого Потураев попросил прощения за свои слова, за эмоциональность и сказал, что совсем не то имел в виду. Тем не менее, депутатам «ОПЗЖ» этого оказалось мало, они потребовали возбудить уголовное дело за призывы к убийствам и отстранить Потураева от руководства комитетом.

«В тюрьме сидеть будешь, гнида!» – кричал один из обиженных парламентариев.

Также депутат «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич под хохот в зале рассказал обстоятельства знакомства с Никитой Потураевым, которое произошло, когда они оба работали в штабе кандидата в президенты Виктора Януковича, где нынешний «слуга народа» отвечал за вопрос агитации.

«Никита, что изменилось? Неужели место сидения поменяло способ мышления?» – издевался Шуфрич.

«Виктор Фёдорович Потураев», – прокомментировал его однопартиец.