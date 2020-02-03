«Про ЛДНР забудьте». Украину ставят на место на главной кнопке РФ

03.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Украине стоило бы идти по пути нейтральной Финляндии, однако даже в этом случае о «реинтеграции» республик Донбасса Киеву стоит забыть.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов пожаловался на «антиукраинскую» риторику телепередач Соловьёва, которая, по мнению Белова, отталкивает украинцев.

«Чем больше будет этой риторики – если ещё буквально пять лет назад стремление в НАТО по соцопросам было 37 процентов, то по последним соцопросам уже Украина готова на 62 процента. Я не сторонник НАТО, но это тот путь, в который вы толкаете Украину», – заявил Белов.

«Мы толкаем? Так идите, только не всей территорией уйдёте. Потому что вы сами заявляете, что у вас жёсткое региональное разделение в этом отношении», – ответил телеведущий Владимир Соловьёв.

«А затем, вы кого опрашивали? Вы опрашиваете тех, которые остались? У вас населения, вы даже не знаете, сколько! А куда остальные делись? Из этих 37 миллионов сколько проживает на территории? По потреблению воды 32, 15 миллионов за границей. Так вы кого опрашивали, кто в НАТО-то хочет? Те три с лишним миллиона, которые в России?» – добавил телеведущий.

«Варианта Б» нет», – отметил украинский гость студии.

«Есть «вариант Б»: дурить прекратите! Откажитесь от нацистского менталитета, от нацистской идеологии, поймите, что Бандера и Шухевич –преступники, поймите, что нельзя героизировать нацизм, вспомните своё великое советское прошлое. И если очень хочется, идите по пути Финляндии: нейтральная, грамотная, чётко выстроенная политика, как экономическая, так и вся другая», – подчеркнул Соловьёв.

«И ДНР тогда станет Украиной», – попытался иронизировать Белов.

«И ДНР, и ЛНР – забудьте по одной простой причине: вы даже не понимаете, что перед ними должны извиняться. Вы к ним пришли и вы их убивали, вы шесть лет отравляете им жизнь, вы шесть лет про них лжёте и их обстреливаете, вы должны ещё долго замаливать у них прощение. Забудьте», – заявил Соловьёв.