Про уродов и людей. Крушение самолета на Украине

28.09.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Помните пограничный конфликт двухлетней давности в Керченском проливе, когда российская сторона задержала экипажи военных катеров и буксира из Украины? Прекрасно помню, как, читая очередную новость об этом инциденте, мы сидели своей ватной тусовкой, и вдруг у подруги слезы на глаза навернулись. Потому что ее сын, Витька, которого мы знаем с тех пор, как он пешком под стол ползал и угощал нас пирогами из пластилина, проходил в этот момент практику — далеко в море, на одном из украинских судов.

А «добрые люди» в Фейсбуке уверенно, с полным осознанием своей правоты, писали в комментариях: «Да мало их задержать — расстрелять! Чтоб они все сдохли!». А подруга читала и недоуменно повторяла: «Значит и моего Витьку они вот так требовали бы расстрелять?». И никакой Витька не «укроповский убийца», и вовсе он «не знал, на что шел», и вообще ему плавать не нравилось: «Закончится практика, никогда больше в море не пойду», — говорил он, и в водный институт поступил еще до войны.

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Мне, конечно, хотелось спросить под этой вакханалией комментариев что-то вроде: «Где логика, клуши? Вы же сами на фоне телевизора с Путиным каждый новый год фотографируетесь и Россию боготворите — российский суд и решит, что с этими экипажами делать. Так почему «расстрелять»?!». Но я смалодушничала и написала: «А если бы среди задержанных был твой сын?». О, что тут началось — расфренд, бан, еще и бандеровкой обозвали, и русофобкой. До сих пор припоминают.

А два дня назад было уже не «если бы» — как все знают, под Харьковом разбился военный самолет Ан-26 с курсантами университета ВВС Украины. В стране траур, а в социальные сети хоть не заходи — картина маслом: твои же товарищи посылают друг другу проклятия и вызывают на виртуальные дуэли. Ибо точки зрения на происходящее, как и принято у «добрых людей», всего две — «скорблю, погибли дети» и «на войне детей нет — они могли бы бомбить Донбасс».

Озверение противоборствующих сторон зашкаливает. Причем, я прекрасно понимаю, что на самом деле «зверя» пробудили и выпустили авторы проекта «Украина». С тех самых пор, как похихикали над «самовзрывающимися кондиционерами» и полакомились «шашлыком из колорадов» (а начиналось все, кто забыл, с безобидной по сегодняшним меркам украинской народной колядки «москаляку на гиляку»).

Образ украинского карателя из подсознания уже не вытравить, тем более когда «герои» продолжают геройствовать каждый день и добивать не добитых. Даже если на Донбассе смолкнут залпы орудий, война растянется на поколения — сшивать, отстраивать и любить эту страну не смогут плечом к плечу потомки украинских военных и потомки убитых ополченцев Донбасса. Пик правления бесславных ублюдков украинского проекта последних шести лет — это Аллея ангелов в Донецке и выжженный Дом профсоюзов в Одессе. Я понимаю эти ненависть и неприятие, повторюсь — я сама эту машину-убийцу ненавижу, но…

…но все же, читая о погибших курсантах харьковского университета ВВС имени Кожедуба «на них была военная форма — и этим все сказано», нет-нет, да и вспоминается дикое ликование в соцсетях небратьев по поводу гибели в авиакатастрофе военного ансамбля Александрова. Страшная трагедия, которую до сих пор невозможно переварить, хотя прошло уже четыре года. Утыркам тогда писали «Они же музыканты», а утырки отвечали точно, как сейчас их идейные оппоненты: «На них была военная форма — и этим все сказано».

Также хочется спросить у «добрых людей» — стопроцентно верующих, я в этом уверена — как продуцируемые ими проклятья сочетаются с генеральной линией их духовного ориентира? Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования по поводу случившегося президенту Зеленскому: «Болью в моем сердце отозвалась трагическая весть об авиакатастрофе в Харьковской области, в которой погибли и получили тяжелые травмы курсанты и военнослужащие украинской армии. Примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Глубоко сопереживая родным и близким погибших, молюсь об утешении скорбящих и скорейшем исцелении раненых».

Также соболезнования патриарх Кирилл принес и своему коллеге — митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

А от соболезнований курсантов и летчиков российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и вовсе ком встал в горле: «Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих». Вот такие слова начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров адресовал тем, кто каждый день плюет в лицо россиянам с невиданным в истории дипломатии хамством. Явно искренне адресовал, а не с кавээновскими ужимками на потребу тупой толпе. «Небо никого не разделяет на своих и чужих» — вот кого на Нобелевскую премию мира выдвигать надо, а не это, что они там собрались — Навального? А можно я помечтаю и представлю, что эта фраза остановит войну?..

Генерал-полковник Геннадий Зибров.

Теперь остается только один вопрос: кому в этой истории уготована роль уродов, а кому людей? Обвинят ли уроды в крушении своего самолета Россию (как это всегда бывало ранее) — тех, кто в открытую заявляет, что в небе нет чужих и своих, или в качестве ответного жеста сделает хотя бы полшага, чтобы остановить войну? Хотя бы ради своих. Гибнущих во время учебно-тренировочных полетов. На советских самолетах.