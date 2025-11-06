«Пробиться, засесть и умереть» – Коц о «мясных» попытках ВСУ деблокировать котлы

06.11.2025 19:29
  (Мск) ,
Владимир Зеленский живёт в совершенной оторванности от реальности, где нет окружений, а «доблестные» ВСУ зачищают кучки русских пехотинцев.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский живёт в совершенной оторванности от реальности, где нет окружений, а «доблестные» ВСУ...

«Это сейчас Зеленский говорит, что «никаких успехов», конечно, впереди большой имиджевый удар по киевскому командованию. Опять, наверное, начнётся кадровая чехарда. А на подходе-то ещё и другие котлы.

Мы сейчас решаем вопрос с покровско-мирноградской агломерацией, у нас на подходе купянский котёл. То, что заявляет Зеленский, говорит о совершенной оторванности от реальности – какая-то «зачистка 60-ти пехотинцев».

Но Купянск тоже фактически обречён, мы ещё поджимаем там с юга. Если бы эти гарнизоны не были обречены, не было бы попыток вырваться из этих окружений.

Условно, за последние сутки из Красноармейска было 12 попыток прорваться с боем на северо-западную сторону. По Купянску несколько попыток вырваться из котла. Фиксируются попытки деблокады, прорывов внутрь, но их значительно меньше», – сказал Коц.

«Это какие-то «мясные операции». Мой товарищ, с которым я работал, замкомандира 30-го отдельного разведбата с невоенным позывным «Ласковый» сказал, что у них там какая-то странная задача – пробиться, сесть и умереть в этой точке. Вот всё, что сейчас Сырский исповедует на этих направлениях», – рассказал военкор.

