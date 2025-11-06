Владимир Зеленский живёт в совершенной оторванности от реальности, где нет окружений, а «доблестные» ВСУ зачищают кучки русских пехотинцев.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это сейчас Зеленский говорит, что «никаких успехов», конечно, впереди большой имиджевый удар по киевскому командованию. Опять, наверное, начнётся кадровая чехарда. А на подходе-то ещё и другие котлы.

Мы сейчас решаем вопрос с покровско-мирноградской агломерацией, у нас на подходе купянский котёл. То, что заявляет Зеленский, говорит о совершенной оторванности от реальности – какая-то «зачистка 60-ти пехотинцев».

Но Купянск тоже фактически обречён, мы ещё поджимаем там с юга. Если бы эти гарнизоны не были обречены, не было бы попыток вырваться из этих окружений.

Условно, за последние сутки из Красноармейска было 12 попыток прорваться с боем на северо-западную сторону. По Купянску несколько попыток вырваться из котла. Фиксируются попытки деблокады, прорывов внутрь, но их значительно меньше», – сказал Коц.