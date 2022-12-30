Пробка перед Крымским мостом движется со скоростью 4 км за 10 часов

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Огромная пробка перед Крымским мостом растянулась как в сторону Крыма, так и в направлении материка. Дополнительные посты вневедомственной охраны Минстранса РФ, которые должны были ускорить прохождение досмотра легкового транспорта, ситуацию не изменили – администрация Краснодарского края ввела «желтый» уровень террористической опасности вплоть до 13 января.

Теперь каждую машину досматривают с особой тщательностью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еще утром Минтранс РФ сообщил, что ФГУП «УВО Минтранса России» увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым.

Министерство признало, что время досмотра транспортных средств и людей по направлению в Крым увеличилось «не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и количества перевозимого в нем багажа».

Но уже к обеду стало ясно, что пропускная способность пунктов досмотра не увеличилась – очередь растянулась на несколько километров, и чтобы скоротать время, ее затворники высчитывают среднюю скорость передвижения и время до выезда с моста.

«Пробка на въезд в Крым. Кто-то высчитал среднюю скорость пробки = 0,4 км\ч, сейчас пробка до пункта досмотра 3,7 км = 9-10 часов», – написал в своем телеграм-канале экс-нардеп Олег Царев.

Далее администрация Краснодарского края, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов о возникновении угрозы террористического акта, вводит «желтый» уровень антитеррора на территории Темрюкского района, что подразумевает тщательный осмотр каждой машины и особенно багажа.

«Связались с правительством Краснодарского края. Ответ такой: сейчас ставят палатки с горячим питанием и биотуалеты. Все под контролем. Надо немного подождать. Все будет хорошо», – уточнил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гусев.

В свою очередь, глава администрации Керчи Святослав Брусаков, который еще с утра уверял, что очередь перед въездом на Крымский мост не превышает 1 часа ожидания, обратился к жителям и гостям города с предупреждением – всем, кому нужно подъехать к железнодорожной станции «Южная», не стоит выбирать путь по направлению к мосту, а ехать через шоссе Героев Сталинграда мимо городка строителей.