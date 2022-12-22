«Проблем с запчастями на импортные авто нет» – директор «Автостат»

Импортные производители автомобилей продолжают работать на территории России в «режиме тишины», практически бесперебойно поставляя гарантийные запчасти.

Об этом в эфире открытой дискуссии президента Ассоциации российских банков, академика Российской академии наук Гарегина Тосуняна заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие производители из тех, кто в «режиме тишины» ушли, они не заявили о том, что они уходят и не заявили о том, что они остаются, чтобы не вступать в конфликт с европейским сообществом, они на самом деле продолжают поставлять или компенсировать, во всяком случае, на автомобили, проданные официально, гарантийные запчасти. То есть – это дольше, но, тем не менее, многие из них смотрят в достаточно долгую перспективу, поэтому в принципе по гарантийке компенсируют дилерам запчасти, поэтому дилеры вроде как не дилеры, но продолжают помогать клиентам, потому что это то, что многие компании за своего клиента, за потребителя пытаются бороться», – отметил он.