«Проблем с запчастями на импортные авто нет» – директор «Автостат»

22.12.2022  19:55 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Транспорт


Импортные производители автомобилей продолжают работать на территории России в «режиме тишины», практически бесперебойно поставляя гарантийные запчасти.

Об этом в эфире открытой дискуссии президента Ассоциации российских банков, академика Российской академии наук Гарегина Тосуняна заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Импортные производители автомобилей продолжают работать на территории России в «режиме тишины», практически бесперебойно поставляя...

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«Многие производители из тех, кто в «режиме тишины» ушли, они не заявили о том, что они уходят и не заявили о том, что они остаются, чтобы не вступать в конфликт с европейским сообществом, они на самом деле продолжают поставлять или компенсировать, во всяком случае, на автомобили, проданные официально, гарантийные запчасти. То есть – это дольше, но, тем не менее, многие из них смотрят в достаточно долгую перспективу, поэтому в принципе по гарантийке компенсируют дилерам запчасти, поэтому дилеры вроде как не дилеры, но продолжают помогать клиентам, потому что это то, что многие компании за своего клиента, за потребителя пытаются бороться», – отметил он.

«Ну и дилеры тоже многие, на самом деле, выбрали такую клиентоориентированную позицию, и если не могут получить запчасти от официального представительства, то находят в том же параллельном импорте. То есть сейчас дефицит по запчастям в основном только на какие-то редкие модели автомобилей», – заключил Удалов.

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