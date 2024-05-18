«Проблема бешенства»: украинцы превратились в лабораторных крыс

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Последствия боевых действий привели к распространению на Украине крайне опасных заболеваний.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью связанному с посольством США киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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«У нас сохраняется проблематика бешенства. Это действительно комплексная проблема. Со стороны ветеринарной медицины сейчас запрещено использование дронов, работа в лесополосах. А это крайне важно для проведения оральной вакцинопрофилактики животных. Из-за обстрелов в прифронтовых территориях увеличивается количество бродячих животных. И хотя общее количество укусов сейчас существенно не увеличилось, риск бешенства для Украины будет оставаться на протяжении еще нескольких лет», – сказал Кузин.

Он говорит, что актуально будет проблематика заболеваний, которые могут передаваться через воду.

«Это вспышки вирусного гепатита, аналогичные ситуациям, которые у нас были в Виннице или на Закарпатье. Особенно это актуально для регионов, где есть проблемы с водоснабжением. Также проблемой для Украины является ботулизм. Количество новых случаев растет из-за употребления продуктов, купленных на стихийных рынках. И, очевидно, последнее — это туляремия, которая в течение последних двух-трех лет несколько активизировалась из-за осложненного процесса дератизации в некоторых регионах. Это заболевание, связанное с грызунами (мышами, крысами). Поскольку дератизационные меры и мероприятия по очищению территории проводятся сейчас не в полной мере, эта особо опасная болезнь может составлять для нас риски», – предупреждает медик.

В свою очередь журналистка издания заметила, что «для мира мы сейчас, к сожалению, являемся своеобразным «виварием» [помещением для лабораторных животных, на которых проводятся опыты].

«Мне не нравится сравнение с виварием, потому что бесценный опыт, который мы сейчас приобретаем, Украина должна документировать ценой жизней. С одной стороны, этот опыт аналогичен тому, который приобретали другие государства, переживающие военные конфликты. С другой — он уникален», – ответил Кузин.