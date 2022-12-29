Проблема для пророссийских сил: Лукашенко ликвидирует оппозицию

Партийная жизнь в Белоруссии долгое время была на удивление статичной. Последнюю партию зарегистрировали аж в 2000 году, когда Лукашенко помог расколоться некогда влиятельному националистическому Белорусскому народному фронту.

Наиболее радикальная часть партии во главе с ее бывшим лидером Зеноном Позняком не договорилась с менее радикальной частью и решила строить свою партию. Сам Позняк к тому времени давно уже был в бегах, однако это не мешало ему 22 года руководить партией на удаленке.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

С тех пор новых партий в республике не регистрировалось, но и старые не закрывались. Все те же 15 партий благополучно пережили все политические потрясения, включая неудавшийся мятеж 2020 года и последовавшее за ним тотальное выжигание густой сети прозападных НКО. Ни подаваемые липовые отчеты, ни систематическое нарушение запрета на иностранное финансирование на этой цифре не отражалось.

Дошло до того, что к началу двадцатых от некоторых партий осталась, по большому счету, лишь печать с названием юрлица, но это не мешало им находиться в реестре Минюста.

Но всему приходит конец. Впервые о реформе партийной системы заговорили еще до событий 2020 года. После них власть заикнулась, было, о перерегистрации партий, и Минюст даже запросил списки партийцев для сверки численности, но дальше дело не зашло.

Окончательно о том, что перетряхивание всей партийной системы неизбежно, стало понятно после принятия обновленной Конституции, в которой было изменено само понятие партий. Если в старой редакции было записано, что партии «содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, участвуют в выборах», то теперь осталось лишь «содействуют реализации и защите прав, свобод и интересов человека и гражданина».

Более того, сам Лукашенко недавно прямым текстом сказал, что должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики.

Если на Всебелорусском народном собрании, которое созывается в наступающем году, будет выработана стратегия, то именно этой стратегии партии и обязаны будут придерживаться. Собственно, уже одни эти слова президента могут поставить крест на существовании оппозиционных партий в Белоруссии.

Конечно, слова – это только слова, но теперь появился и текст документа. На Национальном правовом портале был опубликован проект Закона о политических партиях. В нем, конечно, содержится масса интересных формулировок вроде того, что партии обеспечивают «незыблемость конституционного строя и гражданского согласия» (соответственно, добиваться легальным путем изменения этого строя будет нельзя). Однако самое интересное – требования к численности.

До сих пор порог минимальной численности партий в Белоруссии был установлен на уровне в 1000 человек. Для сравнения, в 150-миллионной России этот порог вдвое меньше.

Учитывая то, что белорусы в большинстве своем приучены не лезть в политику, этот рубеж был непроходимым для большого количества инициатив.

И даже, если необходимую тысячу партийцев собрать удавалось, то после проверки списков Минюстом инициаторов неизбежно ждало разочарование.

Причем касалось это не только прозападных змагаров, но и пророссийских сил. Только после 2020 года было несколько попыток зарегистрировать пророссийскую партию. Две из них – «За Отечество» Андрея Иванова и «Союз» Сергея Луща даже провели учредительные съезды и подали документы на регистрацию. Для них сбор тысячи активистов тоже был непростой задачей, а повышение этой цифры станет серьезной проблемой и для пророссийских сил.

Когда новый закон вступит в силу, требование к численности будет увеличено в 5 раз. Сейчас пятью тысячами партийцев в Белоруссии могут похвастаться лишь две партии – коммунисты и либерал-демократы во главе с «белорусским Жириновским» Олегом Гайдукевичем. Обе представлены в парламенте и ни разу не позволяли себе даже малейшей критики Лукашенко.

Давно обсуждаются планы преобразования в партию провластного общественного объединения «Белая Русь» и, если эти планы будут реализованы, то оно станет крупнейшей и правящей партией. На этом – все. Больше партий, способных перешагнуть этот порог, в Белоруссии нет и не просматривается.

Крупнейшие оппозиционные партии – националистический «Белорусский народный фронт» и либеральная Объединенная гражданская партия могут похвастаться лишь 3-4 тысячами. Да и те, в основном, на бумаге – учет членов в них велся из рук вон плохо и списки были полны покойниками и теми, кто вступил в партию лет 20-30 назад и уже успел забыть об этом факте своей биографии.

К тому же, большинство руководителей и активистов оппозиционных партий сейчас находятся или в тюрьме или в эмиграции, что запрещается новым законом.

После его принятия и официального опубликования у партий останется три месяца на то, чтобы подать документы на перерегистрацию или принять решение о ликвидации. И не приходится сомневаться, что по истечении этих трех месяцев оппозиционных партий в Белоруссии не останется.