Проблема «дураков и дорог» уже не российская, а украинская – экс-замминистра инфраструктуры

24.02.2020, Киев, Игорь Петров

В России транспортная инфраструктура в некоторых местах уже превосходит американскую и намного лучше, чем на Украине.

Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас США проигрывают по состоянию инфраструктуры Китаю, который они рассматривают как одну из основных угроз. Я даже скажу такую непопулярную в нашей стране вещь, что в некоторых местах уже российская транспортная инфраструктура может превосходить американскую. Там сеть обустраивается.

Наш великий земляк говорил, что «есть две проблемы – дураки и дороги». К сожалению, России уже это не касается. Сеть федеральных трасс уже приведена к нормативному состоянию. Уже там можно ехать 2-3 тысячи километров по нормальной европейской дороге.

Да, плохие дороги еще можно найти, но если говорить об опорной сети, которая связывает города, то в России она уже приведена в гораздо лучшее состояние, чем то, что мы имеем в Украине. В Украине только начали говорить, что такие дороги нужны.

Что меня удивляет – трасса Киев-Ровно-Чоп от Киева до Ровно имеет 4 полосы, от Ровно до Львова – уже 2 полосы. Это несмотря на то, сколько выходцев из Львова у нас были на разных позициях во власти, и в Министерстве инфраструктуры и много депутатов, членов правительства.

И до сих пор не подготовлена даже проектная документация на расширение этой дороги до 4-х полос. А такая дорога позволит сэкономить на поезде порядка 1,5 часов времени», – сокрушается эксперт.