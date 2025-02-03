«Проблема колоссальная»: 98% офицеров в военных вузах Украины – необстрелянные неучи

Вадим Москаленко.  
03.02.2025 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские военные вузы выпускают необстрелянных офицеров, которым плевать на судьбу солдат.

Об этом в интервью нацисту и убийце Сергею Стерненко рассказал экс-командир батальона 46 бригады, отставной полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные вузы выпускают необстрелянных офицеров, которым плевать на судьбу солдат. Об этом в...

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«Менять людей каждые три месяца – ничего не изменится. Ну, поменяли вы командира бригады, поставили другого, который точно послушный. Но ему не с чем идти вперёд. Месяц-два его понагибают, потом снимают.

Каждый командир батальона хочет карьерного роста, получить вознаграждение за свою работу, сберечь людей. А стоит задача ОТУ, как временного органа. Им не интересна эта бригада – новую дадут. Потому что это не штатное подразделение», – сказал Козел.

«Мы готовим тысячу молодых лейтенантов в год. Но в каждом учебном заведении, где их готовят, 98% офицеров не имеют боевого опыта. Начальники этих вузов тоже не имею боевого опыта.

Возьму по моему родному гарнизону – Житомирский военный институт, назначили человека, от которого избавились во Львове, потом в Киеве. Звонишь в Киев, интересуешься – там трёхэтажные эпитеты, «слава богу что он ушёл».

И человек приходит, говорит: «Я пришёл получить генерала». За три месяца он ни одного курсанта в глаза не видел. Не знает, как они живут, где и как они учатся, ко их обучает. Есть такие кафедры, где 100% преподавателей – выпускники этого же вуза по 20-25 лет, ноль боевого опыта. Проблема колоссальная», – добавил он.

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