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Украинские военные вузы выпускают необстрелянных офицеров, которым плевать на судьбу солдат.

Об этом в интервью нацисту и убийце Сергею Стерненко рассказал экс-командир батальона 46 бригады, отставной полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Менять людей каждые три месяца – ничего не изменится. Ну, поменяли вы командира бригады, поставили другого, который точно послушный. Но ему не с чем идти вперёд. Месяц-два его понагибают, потом снимают. Каждый командир батальона хочет карьерного роста, получить вознаграждение за свою работу, сберечь людей. А стоит задача ОТУ, как временного органа. Им не интересна эта бригада – новую дадут. Потому что это не штатное подразделение», – сказал Козел.