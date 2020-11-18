Проблема Крыма неинтересна международному сообществу – Бессмертный

06.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Создаваемая украинской властью «крымская платформа» не принесет каких-либо ощутимых результатов. Ее решения и позиции, озвученные в рамках платформы, будут слышны только в Киеве – на международных площадках к ним не прислушаются.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала АТR заявил бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске, дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бессмертный констатировал, что сегодня по теме Крыма не говорят уже даже ОБСЕ и ООН.

«На сегодняшний день есть несколько очень горячих проблем, которые нужно было бы решать. Скажем, это вопрос военнопленных, это вопрос крымских татар, которые остались на Крымском полуострове. Это, в конце концов, права украинцев, русских, которые остались лояльными к Украине, которые находятся в сверхтяжёлых условиях. К сожалению, эти вещи… обратите внимание, что если еще два-три года назад об этом говорили на Совете безопасности ООН, ОБСЕ, то даже об этом не говорят.

Отсюда, условно говоря, если об этом начнут говорить только из Киева, то этого даже не услышат члены ОБСЕ, члены Совета безопасности ООН и потому этот скепсис, о котором я говорю, он не случайный. Я понимаю механизмы влияния на международное сообщество, а это означает, что если даже целью ставить донесение достоверной информации к тем, кому нужно сказать, то услышат только те, кто будет в Киеве, и не более того», – заявил Бессмертный.