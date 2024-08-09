Проблема не зайти, а удержать. Сопротивление на Курщине серьезное – генерал ВСУ

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России не придется бросать все резервы на отражение атаки на Курскую область. Сейчас нет никакой паники и ВС РФ оказывают серьезное сопротивление украинским войскам, а тем временем продолжают давить на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сказать, что все резервы сейчас будут переброшены на Курщину – это неправда, потому что резервов у них пока что достаточно. Часть из них они перебросят, но между тем наступательные действия на Донбассе не прекратились, поэтому мы понимаем, что пока у русских хоть и есть ступор, но паники нет… Давайте немного отпустим оптимизм, что сопротивления нет. Сопротивление есть – если бы не было, то уже бы и Курск взяли и дошли бы до Курчатовской атомной станции. Между тем, сопротивление серьезное. Самое главное – позволят войти, насколько мы сможем зайти, но есть проблема удержать результат», – заявил Кривонос.