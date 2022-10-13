Проблема с грузовым сообщением между материком и Крымом далека от разрешения

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Время ожидания погрузки на паром грузового транспорта на керченском транспортном переходе составляет не менее трех суток.

Ожидание на въезд в пункт пропуска для грузовиков в сторону Таганрога – до двух суток, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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Железная дорога задрала цены на перегрузку из фур в железнодорожные вагоны для доставки грузов в Республику Крым».

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что интервал отправки грузовиков массой до 3,5 тонн составляет 1,5-2 часа, свыше – 3-4 часа. Весь груз подлежит досмотру, и если это невозможно, грузовик не пустят на паром.

«В связи с продолжительным временем ожидания на паромных переправах Республики Крым – не менее 3 суток без учета погодных условий – рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным коридором, – подчеркнул Брусаков. – Ориентировочное время в пути от границы Республики Крым до города Таганрог Ростовской области составляет около 8 часов (457 км)».

Колонна грузовиков для выезда с сопровождением автомобиля ГИБДД формируется и отправляется с площадки аэропорта «Керчь» и в селе Столбовое Джанкойского района. Сухопутным маршрутом уже воспользовались 240 грузовиков, колонну не останавливают на комендантский час, который действует в Запорожской области с 22:00 до 5:00. Проблемы возникают на пункте пропуска в Новоазовске Ростовской области.

«Большое количество грузовиков скопилось из-за низкой пропускной способности со стороны Ростовской области, – сообщил глава ассоциации грузоперевозчиков Крыма, экс-министр транспорта Анатолий Цуркин. – Ожидание на въезд в пункт пропуска для грузовиков в сторону ДНР, Запорожской, Херсонской области и Республики Крым до 24-36 часа. Обратно еще больше – до 2 суток. Ожидание в очереди для легковых авто 4-5 часов. Можно с уверенностью сказать – если в ближайшие дни ситуация с очередью не нормализуется, перевозчики будут вынуждены отказываться от доставки грузов из-за недельных простоев в обе стороны».

На Таманском полуострове в отстойниках очередь из 2 тысяч грузовиков. Со скоропортящимся товаром машины ожидают погрузки с понедельника, пропуская вперед военную технику. Перегрузка товаров из фур в железнодорожные составы кратно увеличивает стоимость доставки – доставка груза из Москвы в Крым стоит в разы дешевле, чем предложено оплатить за транспортировку из Краснодарского края в Крым.

Заявленное на 16 октября открытие движения рейсовых автобусов и грузовиков по мосту вряд ли состоится. Переправа будет работать минимум 1,5 месяца, о чем накануне сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, пока на мосту будут идти ремонтные работы. Для грузоперевозок и пассажироперевозчиков это означает единственный маршрут по морю через Керченский пролив на пароме с рисками по погоде и поломкам судов.