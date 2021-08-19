Проблема с пересечением границы РФ и ЛДНР сдвинулась с мёртвой точки

19.08.2021 19:38 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на, казалось бы, стремительные интеграционные процессы между Россией и Донбассом, обстановка на границе между РФ и ЛДНР с длительной процедурой и таможенного оформления, и паспортного контроля, вне зависимости от гражданства, фактически перечёркивает данные начинания.

Об этом в своём Telegram-канале написал один из лидеров Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что в последнее время можно было наблюдать шквал негативных статей и постов в социальных сетях, связанных с проблемами на границе, с чем сталкивался и сам, а потому как гражданин России составил и направил обращение в адрес президента РФ.

Помимо описания обстановки на пунктах пересечения с многокилометровыми очередями и сроками ожидания порой превышающими сутки, в своём обращении общественник отметил, что подобная ситуация «перечёркивает одним махом всё положительное, все мероприятия и шаги, сделанные Россией и Республиками Донбасса для полноценной интеграции».

«Об этом Вы очень хорошо написали в статье. Но всё это обесценивается и как идея, и как реальные, предпринятые ранее действия, когда попадаешь на границу и пытаешься проехать в Свою Страну», – подчеркнул Муратов и привёл примеры ряда государств, где для пересечения границы вместо многочасового ожидания в очередях достаточно предъявить паспорт. «Понятно, что пока ситуация не позволяет убрать границы. Но уверены, что достаточно политической воли руководства России, чтобы можно было упростить процедуру прохождения для своих граждан на границе РФ-ЛНДР. По крайней мере, уже сейчас жизненно важно увеличить пропускную способность погранпереходов», – добавил общественник и напомнил, что граждан РФ в республиках Донбасса сотни тысяч, и это количество продолжает расти.

Инициатор отметил, что прошло меньше месяца, и пришёл ответ по факту обращения, который был дан начальником Пограничного Управления ФСБ РФ.

«Необходимо отметить, что ситуация на границе действительно стала меняться. Многие отмечают, что при том же количестве желающих посетить Россию и вернуться домой, время пересечения погранперехода стало снижаться. Это, безусловно, радует! Однако ситуация не стала идеальной. Возможно, ранее мы могли наблюдать какой-то сбой в работе таможенных служб, а сейчас этот сбой устраняется, и проблемы в ближайшее время будут решены полностью. Согласно полученному ответу отмечается, что ещё есть проблемы, и их связывают с работой пунктов пропуска «на сопредельной территории», то есть у нас в ДНР. С этим мы тоже будем обязательно разбираться», – прокомментировал письмо Муратов.

Также он призывал всех граждан РФ, проживающих в ДНР и сталкивающихся с подобными неудобствами на границе, не оставаться равнодушными.

«У нас с вами есть все механизмы, чтобы проблемы решались на уровне государства. Очень многие не поленились опубликовать гневные посты в социальных сетях, виня всех вокруг. Но не уверен, что нашлось также много ответственных граждан, которые обратились в соответствующие инстанции. Призываю всех не бояться и не оставаться равнодушными. Вместе мы можем справиться с любыми невзгодами, решить самые сложные задачи», – написал Муратов.