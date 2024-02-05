«Проблема в логистике» – экономист объяснил, почему России необходим Харьков

Владимир Гладков.  
05.02.2024 20:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт, Украина, Харьков, Экономика


Для восстановления и запуска заводов-гигантов Донбасса нужно восстановить нормальное железнодорожное сообщение с регионом, что сделать затруднительно без освобождения Харьковской области.

Об этом в эфире авторского канала Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для восстановления и запуска заводов-гигантов Донбасса нужно восстановить нормальное железнодорожное сообщение с регионом, что...

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«Перезапускать заводы-гиганты [как «Азовсталь»] должны примерно с середины осени этого года. В чём проблема с перезапуском, почему он затягивается? Главная проблема – это логистика.

С самого начала СВО украинская железнодорожная сеть оказалась разрезана линией фронта в самых разных местах. И нет полноценного железнодорожного сообщения между регионами старой России и Новороссии.

Для полноценного сообщения ДНР и ЛНР с центральным федеральным округом нужно освободить Харьковскую область», – сказал Лизан.

Он пожаловался, что сейчас приходится восстанавливать старые участки, разобранные ещё в «нулевых». А запускать ж/д сообщение с Крымом слишком опасно.

«И получается, что вся логистика с ЛНР и ДНР зависит исключительно от автомобильных дорог», – добавил экономист.

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