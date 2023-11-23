Проблемой ОДКБ становится не только Армения. Пора ломать планы НАТО

В преддверие своего очередного саммита в Минске ОДКБ вступает в кризисном состоянии и ситуации застоявшихся проблем, которые необходимо срочно решать на фоне усиливающихся угроз со стороны НАТО.

К такому выводу в своем новом материале приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Первым, что бросается в глаза так это то, что нынешнее либеральное прозападное руководство Армении фактически инициировало процесс выхода из ОДКБ. Несмотря на то, что председатель парламента РА Ален Симонян заверил всех, что «Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ», министр иностранных дел Арарат Мирзоян всё же отказался лететь в Минск на встречу глав внешнеполитических ведомств членов организации.

Еще дней десять назад объявил о своём отказе ехать на саммит в белорусскую столицу сам армянский премьер Никол Пашинян, сославшись на «занятость», хотя еще в мае говорил о том, что республика выйдет из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной организацией». Кроме этого, провластные СМИ уже не первый год ведут кампанию, обвиняя в сдаче Карабаха и в своём проигрыше именно Москву.

Более того, Ереван отказался не только от проведения совместных учений на территории республики, но и от размещения наблюдательной миссии организации на линии разграничения с войсками Азербайджана, подвергая тем самым Армению угрозе прямого вторжения особенно в южной её части.

И теперь нынешний отказ также от участия в мероприятиях ОДКБ надо рассматривать именно как целенаправленное оголение республики с целью приглашения Баку для осуществления новой операции в деле воссоздания «Западного Азербайджана» и провоцирования нового конфликта, только уже с участием Ирана и Турции. Именно такую задачу Запад ставит перед Николом Пашиняном.

Если данный план осуществится, то тут же Ереван, громогласно хлопнув дверью, выйдет из ОДКБ, обвинив Россию и других участников в несоблюдении союзнических обязательств. Поэтому окончательный разрыв правящая армянская верхушка приберегает к удобному случаю, чтобы добиться максимального эффекта, потребовать попутно закрытия российских баз и инициировав процесс разрушения не только оборонительной организации, но и ЕАЭС.

Правда, данная «хитрая» игра с самого начала стала понятна и в Москве, и в среду 22 ноября на брифинге об этом фактически открыто сказала официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, прокомментировав отказ премьера и главы внешнеполитического ведомства Армении от участия в саммите ОДКБ.

«Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах. По-моему, это делается весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада», — сказала она.

Интересно, что буквально на днях секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян общался с нардепом Верховной Рады Никитой Потураевым, который имел полномочия для ведения переговоров не только от партии «Слуга народа», но и от самого Владимира Зеленского.

Никита Потураев.

Интересно, что представитель Киева, который постоянно и с самого начала поддерживал Баку, вдруг стал обсуждать с Ереваном вопросы «региональной и внерегиональной безопасности».

Очевидно, что посланец из «незалежной», был просто очередной говорящей головой западных спецслужб с задачей подтолкнуть армянское руководство к более активным антироссийским действиям и организации новых провокаций. Одной из таких провокаций уже является закупка французского и индийского вооружения, несоответствующего советским и российским стандартам и нервирующего азербайджанское руководство.

Понятно, что надо рассматривать нынешнюю армянскую верхушку как «отрезанный ломоть», которая будет только саботировать и разрушать все интеграционные проекты под эгидой Москвы, а не только ОДКБ. И в связи с этим важно немедленно сосредоточиться на других проблемах, чтобы усилить устойчивость организации, через создание новых общих структур и систем.

Первый шаг в этом направлении уже сделан Владимиром Путиным, когда в преддверие саммита ОДКБ он принял у себя президента Таджикистана Эмомали Рахмона и заявил о передаче Душанбе двух систем ПВО С-300, а это 8 пусковых установок.

И это не просто какой-то «дар», а сознательное действие в рамках создания единой системы противовоздушной обороны стран-участниц организации.

Делается это для формирования надёжного воздушного купола с юга, так как англосаксы сейчас имеют реальные планы вновь дестабилизировать Афганистан и даже частично вернуться туда посредством ускорения развития прозападных исламистских группировок и переброски подразделений частных военных компаний. Поэтому удар можно получить очень серьезный с целью дестабилизации всей Центральной Азии.

При этом и Владимир Путин, и Эмомали Рахмон выступали совместно еще в октябре в рамках саммита СНГ в Киргизии с проблематикой усиления опасности со стороны террористических группировок, действующих с территории Афганистана. На этой основе возможно настоящее замирение между Бишкеком и Душанбе, так как общий враг сплачивает и создаёт условия для разрешения водных и земельных споров.

Тем более что и с Садыром Жапаровым обсуждалась тема о присоединении КР к единой системе ПВО на южных рубежах.

Как известно, киргизское руководство согласилось на предлагаемые условия и усиление российской военной базы в Канте. В данной ситуации, когда все республики Центральной Азии, кроме Казахстана, сейчас активно участвуют в развитии новых логистических маршрутов с Россией, когда к этому добавляются инфраструктурные проекты КНР, многие приграничные противоречия сглаживаются, что является позитивным сдвигом.

Тем не менее, по-прежнему уверен, что в устав объединения обязательно должен быть введен запрет на ведение боевых действий между государствами-членами с последствиями для виновных. Только это условие способно предотвратить повторение позорных событий, когда несколько раз в 2021 и в 2022 годах Киргизия и Таджикистан едва не скатились в полномасштабную войну друг с другом.

Безусловно должно быть безоговорочно запрещено на территории стран участниц и наличие военных и полувоенных объектов и военно-биологических лабораторий потенциальных противников. Как известно, в Армении таких объектов 12, а в Казахстане 6 и еще одна лаборатория BSL-4 с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов со всего мира сейчас там возводится на деньги и при участии Пентагона.

Не секрет, что после начала СВО многие программы исследований двойного назначения и оборудование десятков лабораторий были перевезены из «незалежной» в РА и РК под видом «ремонта» и «модернизации» местных НИИ, формально приписанных к местным министерствам и ведомствам, но работающих по проектам агентства по уменьшению угроз при Минобороны США.

Все эти лаборатории должны быть обязательно «национализированы» с доступом туда российских и китайских специалистов, а совместные программы исследований немедленно закрыты. При этом должен наконец-то заработать Комитет по биологической безопасности при ОДКБ и единая служба РХБЗ, объявление о создании которой было сделано больше года назад.

Такая же участь должна постигнуть и различные «учебные центры», созданные в Казахстане. Например, тот же сертифицированный центр НАТО «Казцент», действующий в Караганде с 2008 года и обучающий сержантский и офицерский состав армий стран Центральной Азии участию в «миротворческих миссиях», а в реальности стандартам, механизмам взаимодействия и управления, принятым в Североатлантическом Альянсе. И это не единственный такой объект на территории стран ОДКБ.

Естественно должен быть наложен и запрет на проведение совместных учений с военными НАТО, который рассматривает Центральную и Юго-восточную Азию в зоне своих интересов и на предмет расширения. Тем более необходимо затронуть и проблематику закупки боевой техники в той же Турции и Франции для осуществления перевооружения армий, которые не подходят по боеприпасам к российским и советским образцам. А ведь такие закупки осуществляет не только Армения, но и Казахстан, и Киргизия.

И самое главное – должна быть выстроена строгая система подчинения общим принятым решениям, выработана новая стратегия оборонительного блока с учётом изменившихся геополитических условий и нарастанием угрозы прямого столкновения с НАТО.

В связи с этим необходима срочная реформа по переформатированию ОДКБ. И для этого нужна политическая воля. В последнее время такую начал проявлять Александр Лукашенко, инициировавший многие начинания. Возможно и общие угрозы со стороны того же Афганистана или в результате разрастания конфликта на Ближнем Востоке станут отрезвляющим фактором для правящих элит и пробудят их интерес к укреплению оборонительного объединения.

Благо у ОДКБ есть еще одно подспорье – Народно-освободительная армия Китая, которая становится единственной союзной армией вне территории постсоветского пространства, на которую можно положиться в деле осуществления совместных учений и создания единых систем обороны и безопасности. Тем более что Пекин кровно заинтересован в сохранении стабильности в регионе и в поддержке друг друга.

Опираясь на потребности противостояния внутренним и внешним угрозам, а также на поддержку Китая можно сделать многое в деле укрепления и развития ОДКБ.