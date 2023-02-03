Проблемой ВСУ признали «массу доморощенных Наполеонов»

Вадим Москаленко.  
03.02.2023 16:14
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Взращённые за годы так называемой АТО полевые командиры подразделений ВСУ и навцбатов, а также главари наскоро сколоченных в начале СВО группировок теробороны становятся реальной проблемой для украинской армии.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Леонид Поляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Взращённые за годы так называемой АТО полевые командиры подразделений ВСУ и навцбатов, а также...

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Он посетовал, что пока решить проблему людских ресурсов и их качественной подготовки в армии эффективнее всего за счёт ужесточения и ограничений.

«У нас принят новый закон, который направлен на то, чтобы сократить количество случаев уклонения, самовольства и так далее. Объективно, у нас за время АТО и за время начального периода, благодаря инициативе снизу, волонтёрам, благодаря вообще нашему характеру, на данный момент у нас где-то многовато самостоятельности.

Доморощенных Наполеонов где-то в районе ротного, батальонного звена, сержантского и рядового состава с одной стороны – то, что приносило нам большую пользу на предыдущем этапе», – сказал эксперт.

«Сейчас нам нужно не только очень осторожно ограничивать эту самостоятельность, но и смотреть на старшее звено, на новоиспечённых комбригов, комбатов.

Особенно в бригадах теробороны, которые давно уже были на пенсии или в бизнесе, а сейчас вдруг стали большими начальниками, и тех из прошлых лет, генералов, выросших ещё в советское время или учились, и сейчас вдруг стали большими командирами – на них тоже нужна профессиональная грамотная управа. Чтобы не было конфликта между нашими бойцами и нашими руководителями», – объяснил Поляков.

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