Проблему Донбасса хотят решить в «аландском формате»

15.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил Финляндии включиться в решение проблемы Донбасса.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что в начале ХХ века Финляндия, чтобы избежать войны, предоставила широкую автономию Аландским островам, где большинство населения говорило на шведском.

«Предлагаю коллегам из Финляндии этот вопрос поставить хотя бы на повестку. Хотя бы начать обсуждать такой вариант урегулирования проблемы межнациональной межгосударственной гражданской войны на Украине. У нас нет возможности это даже озвучить. А то, что удается озвучить, не рассматривается», – сказал Нилов.

Он мотивировал свое предложение тем, что Финляндия сейчас председательствует в Совете Европы.

«Давайте встретимся сначала на Аландах, потом в Донецке и Луганске, а потом, я считаю, и в Ялте неплохо бы пообщаться на тему урегулирования многих вопросов. Но через диалог, а не через бойкот», – сказал Нилов.