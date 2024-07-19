Проблему мигрантов решит создание Большой России – эксперт

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Решать миграционный кризис только силами правоохранительных органов ошибочно. Решением проблемы станет интеграция стран Средней Азии в некую Большую Россию.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помимо административных и уголовных вещей, очень накладных для страны, и помимо правильного паспортного и визового режима, нам надо заново восстанавливать большую Россию на постсоветском пространстве. Нам надо перестать рассуждать, что Таджикистан — это далекая чужая страна, как Нигерия и Венесуэла. Нет, это совершенно особое наше пространство, как Латинская Америка для США, согласно доктрине Монро. Так и мы находимся в куске большой России, называемой Российской Федерацией», – рассуждал Крупнов.

Он полагает, что информационное поле России якобы сознательно модерируется так, чтобы общественное внимание привлекалось к отдельным резонансным преступлениям, совершенным мигрантами. Эксперт предположил, что некоторые из этих преступлений проплачены и инспирированы западными спецслужбами. Неслучайно последнее время эти новости связаны с выходцами из Таджикистана и Дагестана.