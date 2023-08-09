«Проблему» Приднестровья должна решить НАТО – главный русофоб Молдовы

Проблему «воссоединения» Молдовы и Приднестровья могут решить НАТО и Украина.

Об этом в интервью ютуб-каналу скандального депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко заявил известный своими русофобскими взглядами депутат парламента Молдовы Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о реальном потенциале и реальных инструментах. Я считаю, что это НАТО вместе с Украиной и республикой Молдова. Потому что НАТО не должно заниматься укреплением доверия и прочими глупостями. Нужно решить проблему демилитаризации региона. У международного сообщества есть прецеденты. Например, Дейтонские соглашения 1996 года, относящиеся к Боснии и Герцеговине. Тогда функционировала ООН, какую-то роль имела ОБСЕ. Сейчас не надо искать инструменты в прошлом.

Нужно исходить из сегодняшних реалий. На мой взгляд, это НАТО и Украина, которая тоже заинтересована в обеспечении своей безопасности через демилитаризацию Приднестровья. И республика Молдова. Здесь не нужны голливудские сценарии. Все реализуемо», – вещал Нантой.