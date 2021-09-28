Проблемы для Эрдогана: эксперты предполагают, в Сирии Москва договорилась с американцами

28.09.2021 11:48 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Отношения между Россией и Турцией обостряются на фоне событий, которые происходят в Сирии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

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Он обратил внимание на некоторые сообщения сирийских оппозиционных источников, которые обвиняют ВКС России в нанесении ударов по зоне турецкой операции «Источник мира» на севере САР.

«Если это подтвердится, значит, произошли изменения в зонах воздушного контроля над северо-востоком Сирии. Несмотря на вывод своих сил из некоторых северо-восточных районов САР, США сохранили контроль воздушного пространства над ними», – говорит аналитик

По его словам, пролеты воздушных судов и боевых самолетов над этими районами должны, как бы то ни было, согласовываться с американцами.

«Нельзя исключать, что подобные изменения и стали результатом российско-американских консультаций», – предполагает эксперт.

При этом он считает, что потенциальная военная операция в Идлибе и даже прямое военное столкновение Сирии и Турции вряд ли может спровоцировать серьезный кризис и привести к разрыву связей и прекращению партнерства Москвы и Анкары.

«Сам Идлиб не станет катализатором кризиса. Но эскалация в Идлибе может являться лишь вершиной айсберга и следствием глубинных противоречий между Россией и Турцией, которые пока что не афишируются и по которым стороны не могут найти компромиссных решений», – отмечает Семенов.

Он добавил, что пока и Анкара, и Москва стараются не показывать степень своих расхождений, а многое должны прояснить предстоящие переговоры в Сочи президентов России и Турции.