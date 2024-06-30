Проблемы «Газпрома»: ЕС готовится конфисковать выручку компании от последних покупателей в Европе

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Потерявший две трети экспорта в ЕС «Газпром» может лишиться последней выручки на европейском газовом рынке.

Агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника сообщает, что оставшиеся покупатели российского газа в ЕС получили предупреждение, что их платежи в адрес «Газпрома» могут быть арестованы.

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По словам собеседников агентства, конфискации денег, которые европейские компании платят за российский газ, добивается польский энергоконцерн Orlen.

Около месяца назад он направил письма австрийской OMV, венгерской MVM CEEnergy, а также словацкой SPP — трем компаниям, продолжающим получать газ «Газпрома».

Чтобы избежать блокировки платежей, на которую «Газпром» может ответить прекращением поставок, власти Венгрии в срочном порядке приняли норму, защищающую газовые расчеты от претензий третьих стран.

Аналогичный закон принял парламент Словакии, сообщила в начале недели SPP: согласно документу, в стране запрещено накладывать арест на газ в газотранспортной системе или платежи за него.

Аналитики рынка считают будущее российских газовых поставок в ЕС и платежей за них неясным. Помимо польской Orlen ареста платежей может добиваться немецкий концерн Uniper — в прошлом крупнейший клиент «Газпрома» в Германии и один из инвесторов проекта «Северный поток — 2».

В начале июня этого года Международный арбитраж в Стокгольме удовлетворил довольно издевательский в контексте взорванных “Северных потоков” иск Uniper к «Газпрому» и обязал российского монополиста выплатить более 13 млрд евро ($14 млрд) за прекращение поставок газа в ФРГ.

Согласно вердикту арбитража, все средства, которые могут быть взысканы с «Газпрома», будут поступать непосредственно правительству Германии, которое стало владельцем Uniper после того, как эта компания оказалась на грани банкротства.

Сохраняются риски, что на платежи в адрес «Газпрома» могут быть наложены обеспечительные меры. Это, в частности, может произойти в Австрии, где национальный газовый оператор OMV в конце мая сообщил о попытках «перехвата» платежей в адрес «Газпрома».

Российской компании сложившаяся ситуация сулит дальнейшее сворачивание деятельности в Европе.

В прошлом году «Газпром» прокачал на европейский рынок лишь 28 млрд кубометров газа — минимальный объем с конца 1970-х годов. Его совокупный экспорт составил лишь 69 млрд кубов и стал самым низким с 1985 года.

В мае этого года компания впервые за четверть века отчиталась об убытке по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Прошлый год монополист, согласно его же отчету, завершил с рекордным за свою историю чистым убытком в размере 629 млрд рублей. За последние два месяца акции «Газпрома» упали в цене почти на 30%.

Неудивительно, что Газпром окончательно отказался от выплаты дивидендов за 2023 год. Как пишет РБК, об этом уже было известно заранее — корпорация отказалась платить акционерам из-за рекордных убытков прошлого года.