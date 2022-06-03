«Проблемы нет. Разминируйте порт Одессы. Везите через Белоруссию» – Путин об экспорте украинского зерна

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Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин не видит проблемы с экспортом украинского зерна. Достаточно разминировать Одесский порт и убрать затопленные украинцами корабли. Россия же со своей стороны обещает обеспечить безопасность для грузовых судов.

Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В рамках мирового рынка зерна Украина из потенциальных 20 млн тонн зерна фактически способна поставить на экспорт не более 5 – 6 млн тонн.

«В мире производится, в год, примерно, 800 млн тонн зерна. Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. 20 млн тонн, по сравнению с тем, что продается в мире, это – 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме зерна в мире пшеница составляет только 20%, то это значит, что те 20 млн тонн украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем. Это – во-первых», – рассказывает Путин. «Во-вторых, 20 млн тонн украинской пшеницы – это потенциальный экспорт. На сегодняшний день, и американские официальные органы говорят о том, что Украина могла бы экспортировать 6 млн тонн пшеницы. По данным нашего Министерства сельского хозяйства, это – примерно, 5 млн тонн. И 7 млн тонн кукурузы. Мы понимаем, что это – немного», – поясняет он.

Президент Российской Федерации подчеркивает, что государство не намерено противодействовать процессу экспорта зерновых культур и блокировать пути поставок.

«Мы – не препятствуем этому. Существует несколько способов вывоза зерна. Первый – можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Прежде всего, Черноморского бассейна – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту. Это Украина заминировала. Много раз говорил всем нашим коллегам: «Пусть разминируют и, пожалуйста, пусть корабли, груженые зерном, выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход, без всяких проблем, в международные воды». Они должны разминировать и поднять со дня Черного моря корабли, которые были специально затоплены для того, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины», – призывает Путин.

В качестве альтернативных путей поставок Западной Европе украинских запасов зерна, он также предложил мариупольский и бердянский порты, находящиеся под контролем ВС РФ. Беспрепятственно можно осуществлять экспорт через Венгрию, Польшу. Наиболее технологически простым является вывоз зерновой продукции через Беларусь.

Эксперт института стран СНГ Кирилл Фролов считает, что ни на какие переговоры и уступки по экспорту зерна идти нельзя. Фактически может открыться ещё один канал по снабжению Украины оружием.

«Итоговые соглашения по зерну станут капитуляцией России, их заключать нельзя. Кроме того, никак нельзя исключать провокаций с украинской стороны, например, подрыва судов, а также перевозку на «пустых» судах оружия. Именно на кораблях, а не на поездах можно (и, причем незаметно) провозить самые крупные артиллерийские и ракетные комплексы. Когда поезд едет, даже с накрытыми брезентом платформами, его хорошо видно сверху, в том числе со спутников. А когда плывет обычный сухогруз, трюмы его закрыты, и что у него внутри увидеть невозможно. Причем для имитации того, что он «пустой», его даже можно недогрузить», – объяснил Фролов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Турция готова помочь в разминировании украинских портов. Кирилл Фролов также призывает не верить Анкаре.

«Какое дело Турции до русского зерна из Новороссии. Освободим Одессу и будем спокойно вывозить. Призываем Путина пресечь попытки Турции влезть в наши внутренние дела, такие, как вывоз зерна из русских портов и использовать эту тему для лоббирования убийственных для России идей похабного мира. Русская позиция по зерну: мы как раз их всех поставили на место за счет этого. Так что если хотят зерно – пусть выполняют наши условия. Или жрут лебеду. Вместо этого посланец Гутерриша едет к тому самому позорному генералу Фомину, самому позорному участнику стамбульского позора. А теперь еще Эрдоган лезет вновь с похабным миром. Эрдоган все равно, не в дверь, так в форточку, лоббирует поражение России через похабный мир», – пишет эксперт.

Примечательно, что уже появилась реакция с украинской стороны.

«Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из Одесского порта. Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым путём для нападения на Одессу», – заявил в Твиттер глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Политолог Владимир Корнилов отметил, что таким образом Киев проговорился, кто на самом деле блокирует Одесский порт.

«Во как! Украина так долго кричала, что это «Россия блокирует порт Одессы» и тем самым не даёт вывезти оттуда зерно. И вдруг одновременно с выступлением Путина на эту тему кулебяка иностранных дел Украины выдал открытое признание в том, что это Украина блокирует порт, боясь, что «Россия воспользуется торговым путём для нападения на Одессу». Так и в чем там Россию обвиняли?» – прокомментировал Корнилов.