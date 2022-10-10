Проблемы ОДКБ: Пора приступать к немедленному и жесткому реформированию

В конце минувшей недели военное ведомство Киргизии вдруг заявило об отмене запланированных командно-штабных учений с участием миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2022». Это вызвало удивление, так как они уже должны были пройти с понедельника 10 – по пятницу 14 октября с участием офицеров армий государств-союзниц и наблюдателей из Монголии, Сербии, Сирии, Туркменистана и Узбекистана.

Это достаточно неприятное известие, тем более что фактически маневры были ответом на проведенные в Душанбе еще с 10 по 20 августа командно-штабные учения «Региональное сотрудничество – 22», в которых приняли участие военнослужащие из США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана.

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Поводом к отмене мог послужить факт присутствия на предстоящем мероприятии в Иссык-Кульской области Киргизии представителей Таджикистана, с которыми только недавно у киргизов шли интенсивные боевые действия на границе.

Напомним, что на рубежах Киргизии и Таджикистана 14-17 сентября шла настоящая война с применением артиллерии, бронетехники и авиации, во время которой использовались и БПЛА.

Примечательно, что столкновения начались прямо в день начала заседания ШОС в Самарканде, что наряду с конфликтом на армяно-азербайджанской границе создало ситуацию нестабильности в ЦА, Южном Кавказе и в целом на всём постсоветском пространстве.

При этом стороны и после кровавых событий вместо поиска путей решения проблемы продолжают информационно-психологическую войну друг с другом. Существует и опасность перетекания межгосударственного конфликта в межнациональный, так как власти Таджикистана уже заявили, что их граждан преследуют на территории Киргизии. Хотя, конечно, Бишкек наотрез отрицает сей факт.

Тем не менее вооружённый конфликт между двумя членами ОДКБ был лишь формально приостановлен, и то благодаря вмешательству Москвы, и сейчас перешел в пассивную стадию в ожидании новой эскалации. Пограничные бои между сторонами были и в конце апреля прошлого года, а затем периодически возникали перестрелки и даже миномётные обстрелы с территории двух республик с завидной регулярностью.

Но сдаётся мне, что отказ от проведения командно-штабных учений ОДКБ «Нерушимое братство-2022» из-за возможного присутствия таджикских военнослужащих был лишь формальным поводом для Бишкека.

Проблема на самом деле лежит намного глубже и связана напрямую с политической ситуацией в регионе и с деятельностью правящих элит бывших советских среднеазиатских республик, сильно погрязших в двурушничестве и неспособных вырваться из-под влияния США и Запада.

Начнем с того, что никто из членов ОДКБ, кроме Белоруссии, не поддержал Россию в деле проведения СВО на территории Украины, хотя последовательная её интеграция в НАТО угрожала всем участникам оборонительного блока. «Элиты» республик Центральной Азии заняли выжидательную позицию, разрешали проведение антироссийских и проукраинских митингов на своей территории, преследовали сторонников России, а затем отказались признавать референдумы на Донбассе и освобожденных территориях.

Более того, мы отмечали, как то же казахстанское правительство, начиная с конца февраля, исправно снабжало соляркой и бензином ВСУ через квазигосударственные компании, которым принадлежат НПЗ в Румынии. Затем вскрылись факты передачи украинской стороне боеприпасов, вооружений, запчастей, бронетехники и даже авиационной техники через подставные иорданские, болгарские, чешские фирмы при участии британских дипломатов.

На территории стран ОДКБ, кроме Белоруссии и Армении, проводились учениях «Степной орёл», «Жардем» и «Баланс-Каяк» вместе с подразделениями США, Великобритании, Турции и других стран НАТО.

Последние как раз прошли на территории Таджикистана совместно с Пентагоном в виде командно-штабных игр «Региональное сотрудничество – 22» и маневров в учебном центре Фахрабад.

В том же Казахстане действуют давно «учебные центры» НАТО и другие военные и полувоенные организации. Нельзя обходить молчанием и наличие сети военно-биологических лабораторий США из семи объектов в РК, где строится еще одна лаборатория высшей степени биологической защиты с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов со всего мира, а также интенсификации подобной деятельности в Таджикистане и Киргизии.

То есть, по сути многие из членов ОДКБ на самом деле постоянно нарушали свои союзнические обязательства, но при этом постоянно, что-то требовали от России, считая её обязанной сохранять мир и стабильность, не давая ей ничего взамен, кроме формальных заверений в дружбе.

В добавок, играя одновременно с США, Великобританией и Турцией, они размещали у себя их объекты, отправляя в страны враждебного альянса на обучение своих офицеров и закупая их вооружение, в том числе БПЛА.

Проведение совместно с американцами в августе в разгар СВО на Украине в наглую командно-штабных учений «Региональное сотрудничество – 22» в Душанбе, куда, кстати, прибежали военнослужащие Киргизии, несмотря на то, что якобы у них были напряженные отношения с таджиками, было символичным и показало всем, что США и Запад после ухода из Афганистана не собираются оставлять Центральную Азию.

Наоборот, с новой силой началась борьба за регион и последний конфликт между Киргизией и Таджикистаном это ярко демонстрирует. События же в «незалежной» лишь раскрыли противоречия в ОДКБ с особой наглядностью, когда тот же Токаев, Пашинян и Жапаров просят помощь и поддержку в своих интересах и иногда для получения нужного результата и уступок от Москвы посылают сигналы с шантажом о возможном выходе из объединения.

Поэтому мы видим, что единой оборонительной стратегии противодействия агрессивным планам НАТО нет, Комитет по биологической безопасности, созданный при ОДКБ фактически не работает, как и не слышно о деятельности создаваемого управления РХБ при альянсе.

В итоге в спасённом Казахстане от попытки переворота с участием британских спецслужб усиливаются антироссийские и русофобские настроения, а «учебные центры» и биолаборатории Пентагона продолжают исправно работать. А правительство Армении с другими союзниками США даже подписывает коммюнике Госдепа о необходимости продолжения военно-биологических исследовательских программ Пентагона.

Вся же тяжесть всей деятельности ОДКБ ложится всецело на Россию, которая обеспечивает зонтик для «союзников» в Центральной Азии от набегов проамериканских исламистов из Афганистана и спасая Армению от фактического поглощения Турцией.

На практике мы видим в качестве «благодарности» от «заклятых союзников» истеричные заявления Еревана о предполагаемом уходе с 2023 года из блока из-за нежелания других членов воевать с Азербайджаном и вот такие немотивированные отмены Бишкеком уже запланированных совместных командно-штабных учений ОДКБ. А также постоянные стычки на границе Таджикистана и Киргизии, используемых Западом для дестабилизации Центральной Азии.

В реальности, и в Бишкеке, и в Душанбе местные элиты подогревают конфликт с целью отвлечения общественности от бедственного социально-экономического положения и для наращивания ура-патриотических и националистических настроений среди молодёжи, способные выльется в межэтническую резню. В эту кровоточащую рану лезут своими грязными руками и Анкара, поставляющая байрактары и военных советников, и Лондон. Не зря же представители киргизской и казахстанской разведок встречались в сентябре с офицерами МИ-6.

Но самым серьезным рычагом давления стала жесткая беседа главы Госдепа США с руководителями стран Центральной Азии во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где в рамках площадки «5+1» был объявлен ультиматум о введении жестких вторичных санкций, если бывшие советские среднеазиатские республики не изменят своего отношения к Москве. Последний восьмой пакет санкций как раз вносит еще больше страха и сумятицы в умы неустойчивых «союзников».

Именно поэтому вдруг провластные казахстанские политологи резко заговорили о необходимости приостановления членства в ЕАЭС и ОДКБ, а киргизские военные отменили командно-штабные учения ОДКБ. Таким вот образом выслуживаются одновременно перед янки и турками. Интересно, что как раз в эти дни с 10 по 14 октября ожидается визит османского султана всех правоверных в Астану, что совпало уже неудобными играми в соседней Киргизии.

Примечательно, что и на неформальный саммит стран СНГ в Санкт-Петербург Садыр Жапаров не поехал из-за «чрезвычайно плотного графика». А для передачи президентского послания с поздравлениями по случаю 70-летия президента России Владимира Путина от киргизской стороны был направлен лишь государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов.

Это показывает, что только на бумаге Киргизия является самой пророссийской республикой Центральной Азии. А в действительности ситуация начала меняться с момента ухода со своего поста президента Алмазбека Атамбаева, которого действительно связывала крепкая дружба с Владимиром Путиным. Именно он своим волевым решением закрыл американскую военную базу на территории республики и открыл российскую в Канте, порвал с Турцией, но в итоге оказался в тюрьме.

Поэтому необходима срочная реформа по переформатированию ОДКБ. И для этого нужна политическая воля. Должна быть выстроена строгая система подчинения общим принятым решениям, выработана новая стратегия оборонительного блока с учётом изменившихся геополитических условий и нарастанием угрозы прямого столкновения с НАТО.

В устав объединения должен быть введен запрет на ведение боевых действий между государствами-членами с последствиями для виновных, запрещено на территории стран участниц наличие военных и полувоенных объектов и лабораторий потенциальных противников.

Естественно должен быть наложен и запрет на проведение совместных учений с военными Северо-атлантического Альянса, который рассматривает Центральную и Юго-восточную Азию в зоне своих интересов и на предмет расширения. А все «учебные центры» и программы должны быть закрыты и свёрнуты.

При этом выстраивать ОДКБ необходимо уже ориентируясь на расширяющиеся возможности ШОС, входя в тесное взаимодействие с Народно-освободительной армией Китая, как единственной союзной армией вне территории постсоветского пространства, создавая общую систему безопасности.

Только при условии таких реформ, которые должны пройти параллельно с переформатированием элит, можно будет говорить о надёжном оборонительном объединении, способном совместно защищать общие интересы и свои народы.