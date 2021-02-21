Проблемы «ридной мовы» в Крыму. Взгляд из киевского погреба

23.02.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

21 февраля мир, начиная с 2000 года, отмечает Международный день родного языка. Дата провозглашена Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году и призвана защищать языковое и культурное многообразие, поскольку, по данным организации, из 6000 языков почти половина находится под угрозой исчезновения.

Мимо этого события никак не могли спокойно пройти киевские мовнюковые держиморды, собравшиеся накануне пролить казённые крокодиловы слёзы о зажиме и гонениях, которыми якобы подвергаются в «оккупированном» Крыму «державная мова» и язык крымских татар.

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Состав сходки «правозащитников» (согласно анонсу укроСМИ) был весьма примечательным. Страдать от имени крымских татар были выпущены вездесущие меджлисовские утырки Бариев с Ташевой, мутный аналитик от мутного «Пространства свободы» Стуканов, унылый чепушило и бывший бандеризатор Крыма Щекун. Венчал эту кучку навоза «уполномоченный по защите государственного языка» Тарас Кремень.

Если с Бариевым, Ташевой примкнувшим к ним Щекуном давно «всё ясно», Стуканов добавлен, чтобы разнообразить однообразный набор плакальщиков, то о новом мовнюковом надзирателе Кремене следует сказать пару слов.

Папой Тарасика был поэт и переводчик, член Союза писателей УССР, лауреат Шевченковской премии Дмитро Кремень. Такой себе широко известный в узких кругах письменник, давно переехавший из сырых закарпатских буераков в более тёплый Николаев, где и был произведён на свет сынок – упал-намоченный.

Кремень-сын – школьный «вчытэль» по образованию, всю карьеру специализировался и нёс в массы украинскую литературу. Грантоед-шароварник. Тесно связан с грантораздаточным инкубатором «Аспеновский институт», ставшим рассадником выползков для Зе-команды.

С 2010 года Кремень входил в партию «Фронт перемен» вороватого Сени Яценюка и от неё же избирался в областные депутаты. С энтузиазмом воспринял «пэрэмогу революции гидности» и с конца февраля по ноябрь 2014-го занимал должность губернатора области.

По квоте «Народного фронта» всё того же Яценюка Кремень просочился в Верховную Раду, где нёс плоды просвещения в комитете образования и науки. На этом посту Тарасик занимался тотальной украинизацией школ на подконтрольной хунте части Донбасса.

Является соавтором драконовского мовнюкового закона, подписанного Порошенко в качестве последней подлянки перед уходом. Кремень также является одним из четырёх авторов дискриминационного закона об образовании, направленного на изгнание русского и языков нацменьшинств из школ.

В общем, Тарас Кремень – типичная фашистская вонючка, выпущенная Зе-командой немного порыдать над низкой популярностью «державной мовы» в Крыму и ЛДНР, выдавая естественное неприятие людей, перекормленных десятилетиями насильственной украинизации и семью годами войны, за государственную программу вытеснения «соловьиной мовы».

Как вы думаете, с чего началось заседание этой навозной кучи? С минуты молчания по стойке «смирно» в память о «Небесной сотне» по инициативе всё того же Тараса Кременя. Ритуал есть ритуал. Тяжело вздохнув, участники сходки подняли зады и немного помолчали.

Если в сжатом формате передать выступления выступающих, то это была более чем часовая жалейка, что у мовнюковых нацистов руки коротки, чтобы насаждать свои тухлые законы в Крыму и ЛДНР.

По сути, претензии балаболок сводились к тому, что Москва (Донецк, Луганск) предоставили проведение языковой политики на усмотрение местных властей и самого населения, а не прививают любовь к украинской мове дубиной «активиста» и окриками.

Весь этот лицемерный взрыд подавался общественности под соусом «скорого исчезновения языков на оккупированных территориях», чтобы соответствовать повестке дня.

Очень опечалил мовнюкового надзирателя Кременя факт изъятия имени мельниковской коллаборационистки Олэны Телиги из названия украинской школы № 20 города Феодосии в 2015 году, как и то, что украинский язык в этой школе изучается «всего лишь» с 1-го по 9-й класс, а дальше, мол, «школьники не имеют права учиться на украинском языке».

«По сути, украинского языка там нет, потому что нет преподавателей украинского языка и литературы, потому что соискателям образования не предоставляются услуги на украинском языке», – на голубом глазу заявил «мовный инспектор».

Вот ведь, горе какое. Кафедра украинской филологии в КФУ продолжает работать, соискатели сами выбирают форму предоставления услуг, забыв спросить разрешения у Кременя. Ну, а то, что украинский язык в Крыму сжался до своего естественного «ареала обитания» при полном равноправии с другими языками полуострова, – процесс для кого-то обидный, но закономерный. Насильно мил не будешь.

Даже во время кучмо-ющенковского угара украинизации мова так и оставалась в Крыму навязанным извне явлением. Ненависти не было, но и массовой любви с потребностью в ней подавляющее большинство крымчан никогда не испытывали, что всегда вызывало дичайшее раздражение у киевских и львовских культуртрегеров.

Характерно, что Кремень упомянул только феодосийскую школу № 20. Как будто в других крымских школах украинский язык не изучается. Изучается, если школьному руководству удаётся сформировать украинские классы, куда детей добром записывают их родители. Но этот момент, очевидно, «мовным инспектором» в расчёт не берётся: украинский язык должен насаждаться сверху, а желание детей и их родителей значения не имеют.

По мнению Кременя, в КФУ даже кафедры украинской филологии нет – «она ликвидирована в начале оккупации вместе с факультетом».

Видимо, «мовнюку» было лень зайти на сайт КФУ, в раздел «Факультет славянской филологии и журналистики», где присутствует страничка действующей кафедры украинской филологии с коллективным фото преподавательского состава. К слову, русская, а также крымскотатарская филология, в университете представлены соответствующими кафедрами. Языковое равноправие в КФУ соблюдено.

Примечательно, что мовнюковый фашист Кремень вспомнил о якобы обязательном для России решении Международного суда ООН от 8 ноября 2019 года, принятом в ответ на жалобу Украины «обеспечить украинцам Крыма право учиться на украинском языке», опирающемся на Международную конвенцию о запрете всех форм расовой дискриминации и Международную конвенцию о запрете финансирования терроризма.

Здесь надо отдать должное украинским юридическим крючкотворам, вспомнившим о горбачёвской «политике открытости», благодаря которой возникли правовые казусы с возобладанием всевозможных международных юрисдикций над внутренним законодательством. При том, что СССР до Катастройки ни разу не был ответчиком в МС ООН, имея при этом своего представителя в этом органе.

Понятное дело, что Украина, подвергающая унизительной дискриминации русских людей и русский язык, а также закрывшая глаза на фашистский террор, чинимые на своей территории, ведёт себя по принципу схваченного за лапу карманника, кричащего в толпе «держи вора!».

Само напоминание об этом судебном решении подсказывает России о давно назревшей работе над ошибками и переходе к выборочному признанию юрисдикции МС ООН, как это практикуют США, Китай и другие страны. В противном случае придётся постоянно отбиваться во всевозможных «спортлото» от потока обвинений украинского абсурдистана – даже в тех случаях, когда все права и свободы людей тщательно соблюдены.

Непонятно также, почему МИД России до сих пор не удосужился бить Украину её же оружием, заставив циничных бандер отдуваться за свою дискриминационную и террористическую внутреннюю политику в том же МС ООН. При том, что доказательств хватает в избытке – взять хотя бы принятые Радой и подписанные президентами законы за последние 7 лет. А так, получается, игра в одни ворота, когда пенальти один за другим пробивает откровенно фашистская мразь.

Представителей «меджлиса» Бариева и Ташеву терзала туга-печаль по замолкшим в Крыму рупорам, ранее разжигавшим палочно-кулачную «дружбу народов». Главным образом, по ислямовскому медиахолдингу ATR, объединявшему сразу несколько телеканалов и радиостанций.

Бариев трясёт ушами, утверждая, будто в Крыму идёт повальная русификация татарских школ и СМИ, и при этом почему-то недоволен выдачей универсальных лицензий телеканалу «Миллет» и радиостанции «Ветан седасы», как будто для их работы на полуострове необходим ханский ярлык.

Тот факт, что в Крыму действуют 12 школ с крымскотатарским или двойным языком преподавания, меджлисовских мерзавцев не интересует. Как и то, что вскоре будут открыты ещё четыре новые школы. У шулеров и провокаторов собственная математика.

В тот момент, когда Бариев озвучил свои «рекомендации для сохранения и развития крымскотатарского языка», стало понятно, что крымские и российские власти он обливал помоями для проформы, как того требует текущая «политкорректность». Требования чётко направлены в адрес украинского руководства.

Поиздержавшиеся за последние годы меджлисовцы требуют от Киева: принять стратегию развития и популяризации языка крымских татар до 2032 года; создать НИИ крымскотатарского языка; организовать дистанционное изучение национального языка в Крыму (понятно, что под этим в первую очередь подразумевается ведение меджлисовской пропаганды); принять закон «О коренных народах» (в Крыму он есть, а в Киеве его только декларируют с высоких трибун, вспоминая о крымских татарах только по специальным дням); обеспечить гарантированное финансирование ислямовской шарашки ATR; обязать Кабмин Украины учредить должность меджлисовского мовнюкового надзирателя, а то, глядя на размах и наглость Кременя, Бариева и Ко – зависть зелёная гложет.

Выпущенный под занавес размахивать исподним Щекун блеснул термином «лингвоцид», почерпнутым из забора «Википедии», и поделился пережитым на личном опыте, как его вместе с детьми тяжко лингвицидили «оккупанты» в Бахчисарае во время Крымской весны.

Припоминая деятельность Щекуна, сначала безвылазно шныряющего с шайкой провокаторов у головы Тараса в симферопольском Парке им. Шевченко, а затем отправленного за «посылочкой от киевских побратимов» на железнодорожный вокзал, и, в конце концов, помещённого в милицейский «обезьянник» – от греха подальше – непонятно, когда он успел попасть под «лингвоцид», ибо вскоре его отсиженную задницу пинком отправили из Крыма в родную галичанскую Тухлю.

Что взять с шароварного идиота-сказочника…

На том почтеннейшее собрание, посвящённое волнующей теме «почему в Крыму не соблюдается фашистская идея «одна нация – одна дэржава – одна мова», выдохлось и убрало языки по принадлежности. До следующего раза, пока из администрации Зели деньжат не подкинут. В ЮНЕСКО, судя по реакции, борьба за «ридну мову» в Крыму из киевского погреба осталась незамеченной…