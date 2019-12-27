Проблемы с финансами: закрылся один из сайтов Коломойского

27.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

О прекращении работы своего проекта внезапно заявил главред украинского сайта theБабель Глеб Гусев, передает корреспондент ПолитНавигатора.

По его словам, у издания появились финансовые проблемы.

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“Привет, мы расстаемся”- написал Гусев в соцсети.

Издание theБабель связывают с медиа-пулом олигарха Игоря Коломойского.

“Если theБабель закрывается из-за финансовых сложностей, то, очевидно, речь таки о его близости к Коломойскому. Потому что по нашей информации и медиахолдинг “1+1 медиа” сейчас переживает не лучшие времена. По отдельным направлениям прошло сокращение ТОПов, чьи зарплаты выходят за рамки нынешних финансовых возможностей. При этом прощались с ними под разными, иногда смешными поводами”, – комментмрует причины закрытия СМИ телеграм-канал Klymenko Time.

Ранее ПолитНавигатор сообщал о закрытии с нового года печатной версии одного из старейших киевских грантоедских изданий – “Зеркала недели”, принадлежащего семье супруги экс-министра оборонгы Украины Анатолия Гриценко Юлии Мостовой.