Проблемы с головой у Байдена давно – воспоминания доцента РГГУ

02.04.2021, Москва, Елена Острякова

Нынешний президент США Джо Байден в свое время отказался вести переговоры с сербским президентом Томиславом Николичем после того, как увидел в Белграде памятник русскому царю.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент РГГУ Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2016 году Байден прилетел в Сербию, являясь вице-президентом США. Проблемы с головой у Байдена были уже тогда. Не такие серьезные, как сейчас, но уже были. Общался он со своими сербскими визави в несколько склеротической манере, упирая на то, что бомбардировки были категорически необходимы и возымели успех. В этом его сербские собеседники с ним согласиться не могли.

И вот, когда его по главной улице подвозили к президентскому дворцу, бывшей царской резиденции. А там за два года до этого был установлен памятник российскому императору Николаю Второму.

Байден спрашивает, это кому. Ему отвечают: российскому императору. Он начинает сокрушаться: как же так, вы стремитесь в ЕС, а у вас в центре города такой памятник, передвиньте его. Ему отвечают: как же мы его передвинем, мы его всего два года как открыли.

Байден был в шоке и, как говорят, собирался даже развернуть машину, и не общаться с тогдашним президентом. Но протокол есть протокол. Встреча состоялась, но ее подробности не предавались огласке. Скорее всего, просто пожали друг другу руки», – рассказал Бондарев.