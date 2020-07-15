«Проблемы серьёзные» – эксперт рассказал, когда Зеленский распустит Раду

15.07.2020, Киев, Игорь Петров

К проведению досрочных выборов в Верховную Раду украинскую власть может подтолкнуть провал «Слуги народа» на местных выборах и победа кандидата от Демократической партии на выборах президента в США.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор».

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«У Зеленского сейчас серьезные проблемы с тем, чтобы сохранить свое электоральное ядро, которое начало осыпаться. Если Зеленский и его политическая сила сейчас пойдут на выборы, то результат будет хуже, чем в нынешнем парламенте. Ему неизбежно придется договариваться о коалиции. Сейчас у Зеленского в Раде есть 178 голосов, по крайней мере, столько депутатов прислушиваются к его мнению.

Будет ли у него 178 бойцов в следующем созыве? У меня сомнения. Поэтому Зеленскому и «Слуге народа» нет смысла педалировать вопрос досрочных парламентских выборов. Конечно, он может использовать это как средство «воспитания» депутатов, пытаться таким образом пугать их, принуждать к нужному ему поведению.

Конечно, чисто гипотетически досрочные выборы возможны. Что может подтолкнуть к этому? Если результат местных выборов окажется неутешительным для «Слуги народа», то это может ускорить принятие такого решения. Кроме того, влияние могут оказать результаты президентских выборов в США.

Украина сейчас фактически подмандатная территория США и от того, состоится ли там смена караула или удержится Трамп многое зависит. Если к власти там придут демократы они могут дать добро на «перезагрузку» в Украине. Что бы ни делал Зеленский, он не очень нравится демократам», – считает политолог.