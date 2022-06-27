Проблемы собственной экономики США могут закрыть нажатием ядерной кнопки – Ищенко

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Если у страны имеется ядерное вооружение, рано или поздно может возникнуть ситуация, при которой оно будет применено.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У США есть два выхода: плохой и очень плохой. Плохой заключается в том, чтобы окончательно утратить влияние во всем мире, а очень плохой заключается в том, что у них есть ядерная кнопка, при помощи которой они могут погрузить весь мир и себя тоже в каменный век. Тогда вопрос об экономике США вообще подниматься не будет. Такой вариант может рассматривать любой нормальный человек. Еще Чехов писал, если в 1-м акте висит ружье, то в 4-м оно должно выстрелить», – рассказал Ищенко.

Он напомнил удары по Хиросиме и Нагасаки, за что американцы не только до сих пор не извинились, но и фактически считают это нормальным способом ведения боевых действий.

«Ядерное оружие есть у десятков государств. Если оружие есть, то вы им всегда можете воспользоваться, всегда может сложиться ситуация, при которой вы им воспользуетесь. Россия, например, заявляет, что, если будет создана угроза российской государственности, она обязательно нанесет ядерный удар по своему противнику. США заявляют, примерно, то же самое, но мы знаем, что США использовали ядерное оружие и без всякой угрозы американской государственности. Они бомбили Японию, и они до сих пор эту свою бомбардировку не осудили, не извинились, они продолжают считать это нормальным способом ведения боевых действий. Если они это считают нормальным способом боевых действий, то чем мы лучше японцев? Их сдерживает только угроза их собственного уничтожения. Они видят возможность ядерной конфронтации и хотят ее выиграть. Если страна видит возможность такой конфронтации, в определенных условиях она тем более может на это решиться», – объяснил политолог.