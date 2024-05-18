Проблемы украинской энергетики нарастают. Импорт не спасает

Российские удары уничтожили более половины мощностей гидроэлектростанций и подавляющее большинство мощностей ТЭС Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Виталий Бутенко, генеральный директор Энергетической компании Украины, занимающейся покупкой, продажей и управлением энергоресурсами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Новая мощная волна обстрелов энергетического сектора привела к критическим потерям украинской генерации. В раг уничтожил более 80% мощности тепловых электростанций (ТЭС) и более половины мощности гидроэлектростанций (ГЭС). Резервов больше нет. Следовательно, любой рост потребления (например, при снижении температуры) создает значительный дефицит генерации в системе. Это то, что мы наблюдаем сейчас», – сказал глава компании в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Пот его словам, в ситуации дефицита мощностей импорт становится ключевым источником покрытия дефицита электроэнергии в стране.

«В последние дни, в связи с увеличением дефицита, импорт электроэнергии из Европы достигает максимального уровня. Наша компания ЭКУ, как государственный поставщик, увеличила импорт электроэнергии почти вдвое, это наш исторический рекорд. ЭКУ импортирует электроэнергию из всех доступных энергорынков ЕС. Сейчас — это четыре страны.

С начала полномасштабного вторжения объем доступного сечения достиг до 1700 МВт, что сопоставимо с мощностью еще одной ТЭС. Это хорошо. Но критическое состояние нашей энергетической системы, возникшее из-за атак врага, требует больше генерации. В периоды пиковой нагрузки (утро и вечер) даже при максимальном импорте, разница между спросом и предложением на рынке может достигать 2000 — 3000 МВт», – пожаловался Бутенко.