Проблемы военно-полевой гинекологии. Непарадный задник трансгендерного фасада ВСУ

В Минобороны Украины показали женскую полевую форму ВСУ. В релизе ведомства утверждается, что «В обновленной модели были учтены все пожелания и замечания военнослужащих женщин-тестеров». Уже этой осенью планируется поставить усовершенствованную форму в войска.

«Даже если говорить о нижнем белье, то, когда женщина держит автомат, необходимо, чтобы лямки не слетали с бюстгальтера. Нужно белье, которое позволит сходить в туалет в боевых условиях», – цитирует The Guardian замминистра обороны Украины Анну Маляр.

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По словам чиновницы, в большинстве стран мира такой формы ранее не существовало. Также украинская армия искала бронежилеты для женщин, но они были некачественными. Министерство обороны Незалежной намерено наладить собственное производство.

Заняться обеспечением потребностей женщин-военных ведомство Резникова было вынуждено после вала публикаций в западных СМИ о непарадной картине, скрывающейся за глянцевым фасадом гендерного равенства в ВСУ.

«В личном общении складывается картина, что мнение женщин-военнослужащих не уважают. По словам одной из девушек, равенство существует на бумаге, но на практике его практически нет. Потребности женщин в форме, бронежилетах, санитарных условиях и карьерном росте не в приоритете. Они рассматриваются многими мужчинами почти как провокация. Женщинам выдается мужская форма, бронежилеты не предназначены для женской фигуры, найти обувь подходящего размера – большая проблема. Врачи в полевых условиях не имеют навыков в гинекологии», – такую картину рисует, например, упомянутая выше The Guardian.

Сегодня в ВСУ служат около 60 тысяч женщин, из них 5 тысяч находятся на непосредственно на передовой. Минобороны Украины напоказ всячески пропагандирует образ совместной борьбы женщин и мужчин, однако эта эффектная показуха не выдерживает минимальной проверки реальностью, в которой женщины в военной форме испытывают на себе весь массив негативных стереотипов консервативно-патриархального общества, каким без сомнения является нынешняя Украина, несмотря на отчаянные попытки ее начальства соорудить красивую витрину в духе Армии Обороны Израиля, где, как известно, женщины-солдатки – это норма и обыденность, которая никого не удивляет.

На практике получается двуликий Янус, одно из обличий которого – пресловутый трансгендер Сара Эштон, избранный(ая) на роль лица территориальной обороны.

«Sarah Ashton-это обычный солдат ВСУ, которая с первых дней войны приехала в Украину, и подписала контракт. Проходила службу в одной из бригад ТРО в должности боевого медика. Получила боевое ранение. Но после выздоровления вернулась в строй», – такая бренд-легенда, несомненно, «зайдет» многим на Западе.

Но это лицо – на экспорт для продвинутой либеральной англоязычной аудитории. Внутри же страны – совсем другие нравы.

«Женщины в украинской армии подвергаются сексуальным домогательствам, Один из командиров принуждал подчиненных женщин вступать с ним в половую связь, иначе их мужей могли отправить на фронт», – такими откровениями делится со своими читателями британское леволиберальное издание The Guardian

Газета приводит рассказ 27-летней сержантки Нади Харан.

«Мне пришлось поговорить с девушкой, которая знает, что я бывший советник по гендерным вопросам в армии, и ее поместили в психиатрическую больницу без согласия ее командира только потому, что она подала заявление о переводе в боевую часть. Это очень плохо. Еще одна моя бывшая подчиненная, девушка, медик, она написала заявление о сексуальных домогательствах и были свидетели, но все эти мужчины отказались давать показания в ее пользу, и ее командир пригрозил, что ее тоже посадят в изолятор, только за сообщение о том, что она подвергалась сексуальным домогательствам».

«Я ушла из своей бригады, так как нами командовал человек, который домогался до многих женщин, и я знаю их, — продолжает Харан. — Некоторые из них мои подчиненные, за которых я несу ответственность. Их преследовал один и тот же человек, который, по сути, сказал им, что если они откажутся от секса с ним, он пошлет их мужей, которые также были в бригаде, на смерть. Мне сказали заткнуться, потому что он не беспокоил меня лично».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр – еще одно показушно женское лицо ВСУ – пообещала помочь в расследовании этого дела. Такое поведение она считает неприемлемым. Маляр также проведет расследование, что женщинам угрожали психиатрической клиникой, если те расскажут о сексуальных домогательствах.

Впрочем, пока что это только слова. В плане дел украинская власть горазда разве что на пустые, но пафосные жесты вроде недавнего переименования главного воинского праздника страны в гендерно-правильном ключе: «День защитников и защитниц Украины». Ну а что? Красиво выглядит на слайде презентации, да и феминистки довольны.