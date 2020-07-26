Процент садистов и суицидников в ВСУ начал зашкаливать

26.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Согласно психологическому тестированию в одной из бригад ВСУ на Донбассе, более 45 процентов боевиков находятся в «зоне риска», из них 60 процентов склонны к суициду и агрессии.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Морально-психологическое состояние боевиков ВСУ, выполняющих задачи в зоне «ООС» по-прежнему оценивается, как критически низкое.

Украинские солдаты и офицеры в неформальных беседах указывают, что моральный подъем и энтузиазм, который прослеживался после майдана, растрачены, а удобный момент для формирования боеспособных и эффективных Вооруженных сил упущен.

Отмечается, что личный состав всеми путями старается избежать попадания в зону конфликта на Донбасс, где в результате оказываются лишь те, кто не имеет образования, связей и денег на взятку.

В связи с длительной психологической нагрузкой, в целях недопущения дальнейшего снижения уровня морально-психологического состояния личного состава командирам батальонов 54-й омбр комбригом Майстренко предписано провести тестирование подчиненных на предмет выявления предрасположенных к суициду и неконтролируемой агрессии», – сообщил Басурин.

Он добавил, что согласно плану боевики ВСУ с выявленными психическими отклонениями и расстройствами будут отстраняться от исполнения служебных обязанностей, с последующим увольнением за нарушения воинской дисциплины без гарантированных выплат и соцобеспечения.

«Однако уже при постановке данной задачи у присутствующих «замполитов» возникли претензии к командованию. Согласно результатам проводимого ранее тестирования, более 45 процентов боевиков находятся в «зоне риска», из них 60 процентов склонны к суициду и агрессии. То есть, после отстранения от службы «неблагонадежных», на позициях никого не останется», – подчеркнул представитель ведомства.

Кроме того, он отметил, что в качестве одной из проблем ВСУ называют массовый алкоголизм, при этом констатируется, что от употребления спиртных напитков в служебное время солдат и офицеров не останавливает даже угроза негласно введенного штрафа в размере 5 тысяч гривен (около 12 тыс. рублей).

«Согласно мнению украинских военнослужащих, в настоящее время ВСУ не готовы к полномасштабной войне и едва способны лишь к локальным действиям.

Попытка освещения указанных проблем ВСУ в украинских СМИ жестко пресекается министерством обороны Украины и государственными органами под предлогом борьбы с так называемой «вражеской пропагандой», – добавил Эдуард Басурин.