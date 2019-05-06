06.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Общество, Политика, Политические убийства, Украина
Просмотров:

Процесс над убийцами Бузины начнется заново

Коллегия Шевченковского райсуда Киева удовлетворила самоотвод председательствующего по делу об убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины – Евгения Сидорова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующие решение зачитал в понедельник, 6 мая сам судья, сообщает киевское издание “Страна”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

С учётом этого, дело об убийстве Бузины направляется в аппарат суда для формирования нового состава суда. По версии адвоката Бузины Артема Захарова, таким образом, “обнулению” подлежат все стадии слушания этого производства на стадии слушаний по сути.

Защитник обвиняемых националистов Сергей Войченко, в свою очередь, полагает что слушание дела должно начаться полностью заново – со стадии подготовительного заседания. В настоящее время автоматизированная система должна будет отобрать новый состав суда (тройку профессиональных судей), которая в следующем заседании приступит к рассмотрению скандального дела. Таким образом, фактически ничем завершились 15 месяцев слушания дела об убийстве Бузины.

В день годовщины убийства Бузины в ОБСЕ призвали украинскую власть ускорить расследование.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть