Процесс над убийцами Бузины начнется заново

06.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Коллегия Шевченковского райсуда Киева удовлетворила самоотвод председательствующего по делу об убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины – Евгения Сидорова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующие решение зачитал в понедельник, 6 мая сам судья, сообщает киевское издание “Страна”.

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С учётом этого, дело об убийстве Бузины направляется в аппарат суда для формирования нового состава суда. По версии адвоката Бузины Артема Захарова, таким образом, “обнулению” подлежат все стадии слушания этого производства на стадии слушаний по сути.

Защитник обвиняемых националистов Сергей Войченко, в свою очередь, полагает что слушание дела должно начаться полностью заново – со стадии подготовительного заседания. В настоящее время автоматизированная система должна будет отобрать новый состав суда (тройку профессиональных судей), которая в следующем заседании приступит к рассмотрению скандального дела. Таким образом, фактически ничем завершились 15 месяцев слушания дела об убийстве Бузины.

В день годовщины убийства Бузины в ОБСЕ призвали украинскую власть ускорить расследование.