Процесс по MH17 вскрыл грязную антироссийскую кампанию СМИ Запада

12.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Ход первых заседаний так называемого суда в Нидерландах, рассматривающему обстоятельства крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе, вскрыл грязную антироссийскую кампанию западных СМИ.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давно слежу, постоянно собираю все материалы по MH17, постоянно следил и всё ожидал: может быть, что-то на суде возникнет новое? Как мы и предполагали, ничего нового не возникло, и, как мы полагали, всё, что есть в основании обвинения против четырёх случайно избранных людей – трёх граждан России, одного гражданина Украины, это так называемые плёнки СБУ и показания неких анонимных свидетелей.

Плёнки СБУ – я вас отсылаю, есть прекрасное заключение на 150 страницах, малазийский аудиоэксперт разобрал посекундно шумы, тоны и доказал, что плёнки все сфабрикованы. Есть подробный отчёт, я рекомендую российским СМИ, поскольку у нас это прошло не очень замеченным.

И самое главное – это анонимные свидетели. Как только мы узнали, что прокуратура будет использовать анонимных свидетелей, я сразу сказал: тут как попрёт! И вот – пожалуйста, свидетель по имени М58 заявил, что он видел там российских солдат у места запуска «Бука». Почему российских? Они разговаривали «с русским акцентом», это уже на суде заявили. Представляете, в русскоязычном Донбассе кто-то на русском языке говорит с русским акцентом!» – рассказал Корнилов.

«И это теперь тиражируется по всем СМИ. Но обратите внимание, с чего начали. Помните, два года назад «Bellingcat», «The Insider» и прочие всевозможные помойки заявили, что вот, мы нашли того, кто вёз этот «Бук», офицер ГРУ Олег Иванников, и все мировые СМИ на первых страницах – вот она связь Кремля, вот он Иванников в заголовках. Начинается процесс, прокурор: нет, Иванников не фигурирует в деле, он не является обвиняемым, он вообще вёз не тот «Бук», и непонятно, куда он делся. Цемаха нет среди обвиняемых, да и не мог он там быть.

Вы думаете, многие СМИ написали: да, это была ложь? «BBC» строчкой внутри статьи дал, что Иванников не фигурирует, а так эти заголовки вдруг все забыли. И вот так, собственно, и фабрикуются обвинения против России, российских граждан. К большому сожалению, вынужден констатировать, что на основании этих показаний анонимных свидетелей, которых даже допросить в суде невозможно будет, и будет строиться это судебное телешоу под названием MH17», – добавил эксперт.